L’Inter come la Juventus: Marotta ruba l’idea a Giuntoli

Giuntoli segue i giocatori che piacciono a Marotta e Ausilio, e viceversa: Inter e Juventus hanno obiettivi e piani comuni per il futuro

Thiago Djaló, che sembrava un acquisto quasi già fatto per l’Inter, si trasferirà presto alla Juve. E Marotta teme ora che Cristiano Giuntoli possa intromettersi anche negli altri potenziali colpi da zero su cui l’Inter sta lavorando. Com’è noto la dirigenza nerazzurra si sta concentrando su Taremi, attaccante del Porto, e su Zielinski, centrocampista del Napoli. Due giocatori di qualità e di grande esperienza da prendere a luglio, come free agent.

La Juve potrebbe corteggiare Zielinski, e in caso di cessioni in attacco potrebbe farsi avanti anche su Taremi. Un’altra sfida di mercato annunciata nei mesi scorsi tra nerazzurri e bianconeri potrebbe riguardare Colpani, talentuoso trequartista del Monza. Ma sia da parte dell’Inter che della Juve l’interesse sul centrocampista dei brianzoli si è un po’ raffreddato nelle ultime settimane.

Entrambi i club hanno capito di poter sfruttare nella stessa posizione giovani di qualità, più facili da integrare in rosa perché già tesserati. Allegri sta offrendo sempre più spazio al giovane Kenan Yildiz, per prepararlo a un futuro da protagonista in bianconero. Intanto tiene d’occhio Soulé, in prestito al Frosinone, preparandosi per riportarlo presto alla Contessina.

I dirigenti dell’Inter fanno lo stesso: oltre a seguire giocatori di esperienza come Zielinski e Taremi, guardano anche ai giovani, ragionando sulla possibilità di integrare in rosa, nella prossima stagione, ragazzi che stanno facendo bene in prestito.

Marotta segue Giuntoli: la nuova politica è puntare sui giovani

Il primo nome su cui l’Inter potrebbe puntare è Filip Stankovic, il figlio di Dejan, quest’anno in prestito alla Samp. Lo staff nerazzurro ne ha già apprezzato le qualità quest’estate, quando il ragazzo ha difeso la porta dell’Inter nel precampionato in Giappone. In B, nella squadra allenata da Andrea Pirlo, il giovane Stankovic sta facendo benissimo.

La Sampdoria ha un’opzione di acquisto per 4 milioni, mentre l’Inter ha mantenuto l’opzione per il riacquisto. L’Inter potrebbe riconfermare il prestito o richiamarlo a Milano per affidargli il ruolo di secondo portiere da far crescere all’ombra di Sommer.

Marotta e Inzaghi seguono anche la crescita di Mattia Zanotti, all’Inter dal 2017. Il terzino destro della Nazionale Under 21 sta giocando in prestito al San Gallo, che attualmente occupa il secondo posto nella Super League svizzera. Ha finora giocato 16 partite su 20 con 1 goal e 2 assist. L’anno prossimo potrebbe entrare a far parte della prima squadra nerazzurra, come riserva.

Occhio poi a Vanheusden. Il ventiquattrenne, seppur fragile e troppo incline agli infortuni, sta giocando con continuità e buon rendimento in prestito allo Standard Liegi. L’Inter lo ha ceduto in prestito con opzione di acquisto a 7 milioni. L’Inter potrebbe riscattarlo, se dovesse dimostrare stabilità dal punto di vista fisico.

I due pezzi più pregiati

Se Giuntoli può collocarsi Yildiz, l’Inter continua a credere in Sebastiano Esposito. Dopo cinque prestiti poco incoraggianti, il giovane attaccante campano ha cominciato a farsi notare con goal di pregio e prestazioni di qualità nella Samp. Si spera che 5 goal e 3 assist sia di fronte alla svolta tanto attesa. La Sampdoria ha un’opzione di acquisto a 8 milioni e l’Inter può controriscattarlo.

In futuro potrebbe rimanere alla Samp, in caso di promozione, con l’Inter disposta a mantenerne il controllo. Potrebbe anche tornare a Milano, come quarta punta. Tutto dipenderà dalle sue prestazioni.

Il giovane più promettente al momento è Valentin Carboni. Per lui, Marotta e Ausilio scorgono un futuro luminoso. Non posso escludere che sarà nella rosa nerazzurra nella prossima stagione. Il dubbio principale riguarda la sua posizione in campo, dato che non sembra fatto per il 3-5-2 dell’Inter. Potrebbe fare la seconda punta o essere riciclato come mezzala…