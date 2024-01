Il centrocampista polacco è in rotta di collisione con il club partenopeo sui discorsi per il rinnovo, potrebbe arrivare l’esclusione dalla rosa e l’addio certo

Ore calde in casa Napoli sul fronte rinnovo di contratto di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è infatti finito al centro delle discussioni di mercato nel corso delle ultime settimane per via di una pressante intenzione da parte del club partenopeo di promuovere il prolungamento soltanto a determinate condizioni d’ingaggio, al di sopra delle quale non ci sarebbe volontà di andare.

Tale situazione di incertezza ha scatenato nell’animo del calciatore una serie di emozioni contrastanti, dettate anche dalla voglia di accrescere il proprio utile percepito per via della crescente importanza che ha rivestito nel corso delle annate precedenti con indosso la maglia azzurra. Al contempo, il calciatore è sempre stato ben consapevole di quanto forti fossero gli interessamenti da parte di società rivali come Juventus e Inter. Coi nerazzurri indirizzati sin da subito a voler fare affari con la sua entourage e discutere delle eventuali condizioni d’ingaggio, in ogni caso superiori a quelle di qualsiasi altra pretendente al suo cartellino, così da costringere il Napoli a ritirarsi dalla trattativa di rinnovo e lasciare totale carta bianca in mano a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

Zielinski tagliato fuori dal Napoli, la strada per l’Inter è sempre più breve

Stando alle ultime novità in tema rinnovo, Zielinski avrebbe rifiutato le proposte del Napoli a più riprese ormai e la sua decisione definitiva sarebbe quella di non procedere ad un accordo per il rinnovo.

Ormai tutte le strade conducono il centrocampista polacco a sposare il progetto tecnico dell’Inter già dal prossimo giugno, quando la dirigenza nerazzurra potrà prelevare il calciatore a parametro zero senza dover soddisfare alcuna richiesta economica da parte del club cedente.

La situazione, nel frattempo, potrebbe tuttavia portare il Napoli a bruciare le tappe e mettere Zielinski fuori rosa. Proprio come accaduto in passato, nel corso della scorsa estate, quando era stato tenuto al di fuori della prima squadra per qualche giorno proprio a causa dei rumors insistenti sulla sua traballante situazione legata alla permanenza nel club azzurro. Sotto il profilo meramente tecnico, però, tener fuori un calciatore di tale caratura potrebbe penalizzare troppo il Napoli da qui al resto della stagione.