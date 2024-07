Non solo Arnautovic: 13 milioni, doppio addio all’Inter

L’Inter in questi ultimi giorni si sta principalmente concentrando sulle uscite. Possibile un doppio addio da 13 milioni di euro.

È tempo di pensare alle uscite in casa Inter. I nerazzurri devono ancora piazzare un doppio colpo in entrata per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, ma in questo momento la dirigenza è impegnata a trovare una sistemazione a tutti gli esuberi presenti attualmente nella squadra campione d’Italia.

Tra i giocatori che non rientrano nei piani c’è sicuramente Arnautovic. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la linea verde imposta da Oaktree costringe Marotta a valutare una cessione per l’austriaco nonostante comunque una stagione nella quale ha trovato la via della rete in sette occasioni. Non sarà però solo lui a lasciare l’Inter nelle prossime settimane.

I nerazzurri stanno lavorando ad una doppia cessione da 13 milioni di euro. Due addii che consentirebbero al club meneghino di alleggerire il monte ingaggi e naturalmente anche di muoversi in entrata per completare la rosa a disposizione di Inzaghi.

Calciomercato Inter, non solo Arnautovic: pronto un altro addio

Cedere per consentire al monte ingaggi di alleggerirsi e poi cercare gli ultimi due acquisti per completare la rosa di Inzaghi in vista della prossima stagione. È questa la strategia di Marotta nelle prossime settimane di calciomercato anche se non sarà assolutamente facile. Infatti si stanno riscontrando molte difficoltà a piazzare in uscita due calciatori ed ora la speranza del club è che tutto si possa risolvere in davvero poco tempo per sbloccare anche il mercato in entrata.

In particolare, l’Inter spera che qualche squadra si possa presentare con una proposta soddisfacente per Correa e Arnautovic. Entrambi guadagnano 6,5 milioni di euro (13 in due) e una loro cessione consentirebbe sicuramente di alleggerire il monte ingaggi e poter poi dedicarsi a completare la rosa a disposizione di Inzaghi e renderla ancora più competitiva rispetto alla scorsa stagione.

Sull’argentino insiste l’AEK Atene, ma il giocatore non è assolutamente convinto di questa soluzione. L’attaccante è stato accostato anche alla Lazio. Una soluzione che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe concludersi solo a zero e, quindi, bisognerebbe prima rescindere il contratto con i nerazzurri.

Più complicato l’addio dell’austriaco. Al momento si sono fatte avanti squadre solamente arabe. La punta aspetta una soluzione in Europa e vedremo se nei prossimi giorni si sbloccherà anche questo addio. L’Inter aspetta e spera in queste due partenze per sbloccare il mercato in entrata.