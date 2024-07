De Rossi inguaia l’Inter: operazione folle per Thuram

La Roma di De Rossi potrebbe complicare non poco la vita dell’Inter nell’attuale sessione di calciomercato: c’è di mezzo Thuram

Dopo una prima fase di calciomercato in cui la Roma è rimasta praticamente bloccata, ora i giallorossi si stanno muovendo con forza nel tentativo di rinforzare in maniera significativa la rosa a disposizione di Daniele De Rossi. In cima alle trattative da portare a termine, c’è sicuramente l’attacco. Per questo, i capitolini stanno spingendo per Matias Soulé e sono sempre più vicini alla firma del fantasista – il cartellino dovrebbe costare in tutto 30 milioni di euro.

Le grandi manovre, però, non si fermano e portano anche al dossier relativo il nuovo centravanti. Romelu Lukaku è ormai solo un ricordo, ha lasciato la Capitale e un’altra stagione non proprio esaltante per il belga, in attesa di capire se il Napoli farà sul serio per lui. Intanto, la Roma sembra aver individuato il suo erede e si tratta di Dovbyk, una punta che ha una certa familiarità con il gol e che di recente era finito anche nel mirino dell’Atletico Madrid, dopo un’ultima stagione eccezionale.

I Colchoneros, però, non hanno intenzione di restare a mani vuote e possono guardare in Italia per individuare il nuovo bomber: non sono ottime notizie per l’Inter, che ha già una risposta ben precisa da dare a Simeone e agli spagnoli.

L’Atletico Madrid pensa a Thuram: l’Inter rifiuta subito lo scambio

Non è un mistero che il grande primo anno di Marcus Thuram all’Inter abbia acceso i riflettori su di lui, anche se gli Europei deludenti giocati dal francese non hanno scatenato il mercato attorno al figlio d’arte. Se dovesse perdere Dovbyk, Simeone potrebbe chiedere proprio l’interista alla sua società, ben consapevole che la sua valutazione è di almeno 70 milioni di euro.

Per questo, l’Atletico potrebbe tentare di inserire Joao Felix nella trattativa e risolvere due problemi in uno. Il portoghese, infatti, è un separato in casa nella capitale spagnola, dato che ha giurato amore al Barcellona e alla fine i blaugrana non l’hanno tenuto. L’Inter, in ogni caso, non ha alcuna intenzione di puntare su di lui, un po’ per i costi altissimi di ingaggio e cartellino, un po’ perché non avrebbe senso perdere Thuram per puntare sull’ex Benfica.

L’operazione, al momento solo un’idea, è quindi praticamente impossibile, anche perché, a questo punto del mercato, è molto difficile che l’Inter decida di privarsi del figlio d’arte francese.