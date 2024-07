Carboni al Marsiglia: cifre da definire, ma affare verso la chiusura | INTERLIVE

La formula va incontro alle possibilità ed esigenze sia dell’Inter che del Marsiglia. Carboni voleva andare a giocare e sarà accontentato

Valentin Carboni è vicinissimo all’addio all’Inter. Ma il suo può essere un arrivederci, perché i nerazzurri si garantiranno un controriscatto. Del resto l’intenzione dei dirigenti di viale della Liberazione era fin dall’inizio quella di non perdere del tutto il controllo del cartellino del classe 2005, fresco vincitore della Copa America con la sua Argentina.

Da mesi Inter e Marsiglia erano in trattativa per il talento di Buenos Aires, desideroso di andare a giocare altrove perché conscio che con Inzaghi faticherebbe non poco a trovare spazio, nonostante gli apprezzamenti pubblici dello stesso tecnico interista.

Dalle informazioni raccolte da Interlive.it, cifre e ulteriori dettagli sono ancora in via di definizione, anche se l’opzione d’acquisto in favore dei transalpini sarà inferiore ai 40 milioni di euro. Il prezzo finale sfiorerà comunque questa cifra visto che il prestito sarà oneroso. Il controriscatto per l’Inter sarà ovviamente superiore, seppur non di troppo, al riscatto.

La formula ‘accontenta’ tutte e due le società ed era in fondo l’unica possibile per le possibilità ed esigenze di entrambe. A meno di colpi di scena, quindi, Carboni (ora in vacanza) diventerà a breve un nuovo calciatore della squadra allenata da Roberto De Zerbi, il quale si è speso molto per l’acquisto del prospetto albiceleste reduce da una stagione positiva al Monza.