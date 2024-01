L’accordo totale tra l’Inter e Zielinski: manca solo la firma

Rottura data per definitiva con il Napoli da parte del centrocampista polacco, ormai promesso all’Inter a mezzo di un accordo in fase di definizione prima della firma ufficiale

Un nome sopra tutti. Quello di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha fatto molto discutere su due fronti, nel corso delle ultime settimane, in relazione alle possibilità di permanenza tra le file del club partenopeo del Napoli oppure di addio forzato verso lidi rivali.

Fronte azzurro, il club sembra aver fatto il possibile nel tentativo di convincere il calciatore a restare ancora alle dipendenze di Walter Mazzarri per il prossimo futuro. Eppure stando alla versione riportata dallo stesso centrocampista e dalla sua entourage, alla base dei continui rifiuti ci sarebbero stati tentativi davvero miseri da parte di Aurelio De Laurentiis e nient’affatto intenzionati a garantire a Zielinski il giusto spazio economico richiesto. Questione, fra l’altro di poche centinaia di migliaia di euro di distanza sino a sfiorare quota milione ma con un anno in meno sul contratto. Insomma, condizioni ritenute del tutto svantaggiose.

Oltretutto, la situazione di forte stallo si è protratta per così tanto tempo che sembra aver stufato le parti. E di questo non può che esser contenta l’Inter, prima delle potenziali pretendenti vigili al varco del successo per la sua annessione al progetto tecnico di Simone Inzaghi dal prossimo anno.

Tentativo di rinnovo oltre i limiti temporali, Zielinski è promesso all’Inter con un triennale

Stando agli ultimi aggiornamenti, infatti, la formazione nerazzurra aveva già formulato un piano di ingaggio da presentare al cospetto dell’entourage del calciatore soltanto al momento giusto.

Dal momento che la trattativa di rinnovo col Napoli è ormai arenata e sfilacciata, ci sarebbe quantomeno un accordo verbale con il club nerazzurro che potrà esser definito su carta già nelle prossime giornate.

Il piano è infatti ormai chiaro: Zielinski, salvo sorprese dell’ultimo minuto, dovrebbe lasciare il Napoli a parametro zero a fine stagione in rispetto alla scadenza di contratto e aggregarsi all’Inter con la promessa di percepire un ingaggio da 4,5 milioni di euro stagionali per le prossime tre annate fino al 2027. L’accordo è totale e prevede anche delle commissioni per strappare un sorriso compiaciuto ai funzionari in sua rappresentanza.