Il prezzo di Medina non risparmia Inter e Juve: c’è la clausola

Spunta una clausola importante sul capo di Medina a cui Inter e Juventus non possono arrivare indenni, anche il Milan farebbe fatica a sostenere la spesa con la tanta concorrenza alle spalle

C’è grande agonismo in campo, su entrambi i fronti. Inter e Juventus ancora raccolte in una manciata di punti ai vertici della classifica del campionato di Serie A come due sorelle che non vogliono separasi l’una dall’altra.

Eppure in questo caso specifico, come del resto lo è stato anche tante altre volte in passato, le due compagini non sono poi unite da senso di fratellanza quanto da una spiccata voglia di primeggiare l’una sull’altra. Con modalità decisamente diverse.

Se infatti da un lato i bianconeri appaiono meno cinici sottorete e spesso faticano a creare gioco fluido, restano comunque efficienti e determinati nel portare a casa il bottino pieno. Qualcosa che riesce fin troppo bene anche ai nerazzurri, dall’altro lato, ma con quel bel gioco che fa rimanere incollati ai teleschermi per tutti i novanta minuti. Un po’ come accaduto contro la Lazio proprio nell’ultimo incontro di Supercoppa.

Ad attirare l’attenzione non sono però soltanto le vicende interne ai rettangoli di gioco, quando anche quelle meramente di mercato. Trovarsi immersi nel corso della sessione invernale ammette infatti un maggior numero di speculazioni sulle prossime potenziali operazioni in entrata e sia Inter che Juventus parrebbero aver messo gli occhi sull’obiettivo comune Facundo Medina.

Occhi su Medina ma c’è l’agreement da 25 milioni, sotto la pressione della Premier League

Come anticipato giorni addietro, il difensore centrale argentino piace molto alle due rivali nonostante i bianconeri si siano già assicurati le prestazioni dell’ex profilo seguito da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, il portoghese Tiago Djalo.

Il grosso ostacolo della clausola rescissoria rappresenta però qualcosa di attualmente insormontabile per entrambe. Stando alle informazioni riportate da ‘calciomercato.it‘, infatti, si parla di un gentlemen’s agreement di circa 25 milioni di euro. Soltanto ad una cifra di mercato simile il Lens darebbe il via libera alla cessione, con il benestare del calciatore. La cifra appare lontana anche per il Milan, altra grande interessata in Serie A. Ma non finisce qui. La situazione potrebbe complicarsi ulteriormente per via delle presenze di altre potenziali offerenti sul mercato, come Brighton e Manchester United dalla Premier League. Come noto, del resto, i club inglesi dispongono di capacità economiche ben differenti rispetto alle italiane. Un dettaglio da considerare con attenzione.