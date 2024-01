Italiano ‘preserva’ Nico Gonzalez per l’Inter

L’argentino, appena rientrato dall’infortunio che l’ha tenuto ai box per oltre un mese, può tornare titolare proprio contro i nerazzurri in campionato

Era incominciata in maniera impeccabile la stagione di Nico Gonzalez al fianco della Fiorentina, attaccante che al suo terzo anno in maglia viola aveva già messo a referto 9 reti e 2 assist in quest’avvio.

A frenare l’entusiasmo dell’argentino e del suo tecnico Vincenzo Italiano prima l’infortunio che l’ha tenuto ai box per circa una settimana e poi lo stop che ha costretto l’ex Stoccarda a restare in infermeria per oltre un mese di tempo, con quest’ultimo tornato a disposizione della propria squadra nella serata di giovedì, giornata in cui è andata in scena Napoli-Fiorentina, match valido per la semifinale di Supercoppa Italiana vinto poi per 3-0 dalla squadra ‘partenopea’.

Il classe ’98 è rimasto a sedere in panchina per tutti i 90′ di gioco, questa la scelta del tecnico della formazione toscana che ha deciso non fosse il caso di rischiare il proprio numero 10, arruolabile già per il prossimo impegno di campionato, in programma il prossimo 28 gennaio all’Artemio Franchi’ di Firenze alle ore 20:45 contro l’Inter.

Nico Gonzalez può tornare titolare contro l’Inter

L’attuale numero 10 della Fiorentina, ora quarta nella classifica generale di Serie A, può tornare alla titolarità proprio contro la formazione di Simone Inzaghi, in questo momento ferma in prima posizione.

Otto, al momento, le gare saltate in stagione da Nico Gonzalez, vero e proprio punto di riferimento per la squadra di Vincenzo Italiano e, senz’alcun ombra di dubbio, pericolo numero uno per l’Inter nel prossimo turno di campionato. Comprensibile la decisione del tecnico della ‘Viola’, con quest’ultimo che ha optato per il non inserimento a gara in corso dell’attaccante argentino così da preservare proprio l’ex Stoccarda per il big match in programma tra una settimana esatta in mura amiche contro la formazione vicecampione d’Europa in carica dove, ammettiamolo, la posta in palio è sicuramente alta.