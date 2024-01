Le Pagelle di Napoli-Inter 0-1: Lautaro è un re, Barella ingenuo

Pagelle e tabellino del match Napoli-Inter andato in scena in Arabia e che aveva in palio la vittoria della Supercoppa italiana

La finale si dimostra molto fisica e caratterizzata da strenua opposizione tattica. Le squadre non riescono così a costruire azioni davvero pericolose nel primo quarto d’ora di gioco. L’Inter aggredisce con più uomini, il Napoli alterna possesso, pressing alto e attesa più passiva. Al 15′, i nerazzurri si propongono con un bel tiro al volo di Dimarco: il pallone, leggermente deviato, esce davvero di poco. L’Inter cresce e conquista metri.

Tre minuti più tardi Barella serve Thuram che fugge sul fondo e trova Lautaro in area. L’argentino offre una buona sponda per Mkhitaryan che dal limite dell’area non riesce a inquadrare lo specchio della porta.

Alla mezz’ora, il Toro salta in area senza indirizzare bene la sfera. Al 38′, l’Inter va in goal con Lautaro, ma l’azione condotta da Thuram è in palese fuorigioco. All’ultimo minuto del primo tempo Thuram manda alto di testa.

Al 50′ Kvaratskhelia conclude con un diagonale un contropiede veloce del Napoli e Sommer si allunga per mandarla in angolo. Dall’altra parte Thuram ha la possibilità di far male tirando però centrale. Al 59′ arriva il doppio giallo per Simeone e la partita cambia.

Verso il 67′, Thuram non colpisce bene il pallone su sponda di Pavard e un minuto dopo, con un’azione simile, anche Lautaro spara alto in girata. Ci provano Calha e poi Pavard da fuori, senza far male agli azzurri. Al 72′, Thuram non riesce a deviare in porta un palla invitante spizzata da Pavard. Arnautovic si inserisce bene in area ma viene chiuso da Gollini. L’Inter preme e il Napoli si difende bene. È forcing nerazzurro. Lautaro segna al 91′ su cross di Pavard. La Supercoppa Italiana va all’Inter per il terzo anno consecutivo.

Pagelle e tabellino Napoli-Inter

TOP

DE VRIJ – Parte bene, giocando con sicurezza su Simeone. Poi è bravo nel contenere Kvaratskhelia nell’uno contro uno.

LAUTARO – Ci prova fino all’ultimo ed è lui a regalare la vittoria della Supercoppa all’Inter. È il re.

PAVARD – Sicuro dietro, forte ed elegante quando avanza. Il goal vittoria nasce dal suo cross.

ARNAUTOVIC – Entra deciso e dà una grande mano.

FLOP

BARELLA – Nervoso e impreciso. Quando non riesce a controllare l’irruenza crea sempre poco, nonostante la corsa costante e l’impegno. Si fa ammonire per niente e salterà la Fiorentina.

THURAM – Sbaglia troppo in area. Per il resto è utile come raccordo tra centrocampo e attacco. Ma non basta.

NAPOLI-INTER 0-1

91′, Lautaro

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini 7; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6, Juan Jesus 6; Zerbin 6 (57′, Ostigard 6,5), Cajuste 6 (74′, Mario Rui 6), Lobotka 7, Mazzocchi 6 (74′, Raspadori); Politano 5,5 (70′, Lindstrom 6), Kvaratskhelia 6 (70′, Gaetano 6); Simeone 5. All.: Mazzarri 6,5

INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 7, de Vrij 6,5 (62′, Carlos Augusto 6), Acerbi 6,5; Darmian 6, Barella 5 (63′, Frattesi 6), Calhanoglu 6, Mkhitaryan 6, Dimarco 6 (80′, Arnautovic 6,5); Lautaro 7 (92′, Bisseck 6), Thuram 5,5 (80′, Sanchez 6). All.: Inzaghi 6,5

ARBITRO: Rapuano di Rimini

Ammoniti: 40′, Rrahmani, 43′, Calhanoglu, 46′, Zerbin, 47′, de Vrij; 54′, Barella, 54′, Simeone, 75′, Mazzarri, 89′, Gaetano, 91′, Lautaro

Espulsi: 59′, Simeone