Finale contro il Napoli: Mazzarri ha ritrovato il ‘suo’ gioco

Un ultimo passo da compiere per portare a casa la Supercoppa italiana: l’Inter affronta la finale contro il Napoli

Anche il Napoli come l’Inter ha vinto la semifinale (contro la Fiorentina) per 3-0. I nerazzurri lo hanno fatto convincendo e proponendo un gioco a lungo spettacolare; il Napoli ha un po’ sofferto, ma ha saputo infine mostrare una solidità non scontata, soprattutto dopo mesi di crisi d’identità, critiche e scarso impegno da parte degli interpreti.

La squadra che la scorsa stagione ha vinto lo Scudetto sembra ancora alla ricerca di sé stessa, ma proprio durante la semifinale di Supercoppa ha saputo raddrizzare qualcosa. Walter Mazzarri non ha avuto tempo o modo di far ritrovare ai suoi giocatori una condizione atletica adeguata. I tifosi assolvono l’allenatore toscano imputando ogni colpa alla gestione Garcia.

Si dice insomma che il francese abbia inopportunamente trascurato la preparazione atletica. Per questo molti interpreti sembrano poco brillanti, a partite da Kvaratskhelia. Contro la Viola, Mazzarri ha deciso di correre ai ripari. E lo ha fatto con coraggio, abbandonando finalmente l’equivoco di poter far bene sfruttando il 4-3-3 spallettiano.

Mazzarri ha ottenuto un risultato importante tornando al suo vecchio credo calcistico. Quel 3-4-1-2 che aveva fatto sognare Napoli un po’ di anni fa. Mancano ovviamente i tre tenori della prima era Mazzarri. O almeno, manca Osimhen, occupato in Coppa d’Africa.

Al posto del centravanti nigeriano, Mazzarri sta alternando Raspadori e Simeone, con il secondo molto più incisivo e produttivo del primo.

Arriva la notte della finale contro il Napoli: Mazzarri pronto a rovinare la festa a Inzaghi

In teoria, l’Inter dovrebbe partire favorita. Sia per la condizione attuale che in base al precedente più recente, lo 0-3 al Maradona. In quella partita il Napoli non giocò però così male (mantenne a lungo il posseso palla e si rese più volte pericoloso con tiri da fuori)… E poi una finale è sempre un’occasione a sé.

Il Napoli sta ancora attraversando una situazione di parziale emergenza nonostante l’ultima vittoria contro la Salernitana e il 3-0 in semifinale di Supercoppa italiana contro la Fiorentina. Mazzarri ha tuttavia deciso di alzare la testw. Dopo aver assecondato troppo a lungo le linee guida presidenziali, l’allenatore ha finalmente deciso di fare a modo suo. E l’abiura ha dato dei frutti invitanti.

Così gli azzurri stanno provando a giocare in contropiede, a difendersi bassi e di correre più.del solito. A fare la differenza, per ora, sono le riserve. Come Zerbin, che entrato nel finale contro la Viola, ha segnato una doppietta.

Azzurri con difesa a tre, o meglio: a cinque

Mazzarri è dunque tornato alla difesa a tre. Anche se, con i laterali molto arretrati non è così esagerato interpretarla come una difesa a cinque. In questo folto di maglie chiamate a proteggere la porta sarà difficile per l’Inter trovare spazi.

A centrocampo dovrebbe tornare Zielinski, anche se contro la Fiorentina Lobotka e Cajuste hanno fatto bene. E poi si sono visti i tre attaccanti, con le ali chiamate più a difendere che a offendere. In pratica, Mazzarri usa un 3-1-2-3 che in fase di non possesso assomiglia molto a un 5-4-1 ultra-difensivo, con Simeone a fare la punta centrale.

Dopo il vantaggio, firmato proprio dal Chiolito, Mazzarri ha infatti alzato una bella muraglia azzurra davanti alla porta lasciando il possesso palla a Italiano. Nei cambi, il tecnico ha fatto fuori i giocatori più offensivi inserendo picchiatori e gente di corsa.

La situazione potrebbe mettere in difficoltà Inzaghi. Così come ha messo in difficoltà Italiano, che al Maradona aveva dominato. I partenopei vogliono rilasciarsi e sanno di essere tecnicamente un’ottima squadra (meglio della Lazio che l’Inter ha steso senza troppe difficoltà). La finale è complicata. Ma così deve essere.