L’Inter è tornata a Milano con la Supercoppa | VIDEO

Un gruppetto di tifosi nerazzurri ha atteso la squadra di Inzaghi di ritorno dall’Arabia Saudita

L’Inter è da poco atterrata all’aeroporto Malpensa, di ritorno dall’Arabia dove ieri sera si è aggiudicata l’ottava Supercoppa italiana della sua storia, la terza consecutiva.

Un gruppetto di tifosi ha atteso la squadra di Inzaghi, il Re delle Supercoppe. Fanno cinque con quella conquistata ai danni del Napoli, con il tecnico che ha sorpassato Fabio Capello e Marcello Lippi. La vittoria di questo trofeo consentirà al club di Zhang di incassare circa 8 milioni di euro, mentre ai calciatori verrà dato un premio di 1,5 milioni.

Ora un po’ di riposo e poi subito al lavoro in vista della delicata gara con la Fiorentina, contro la quale non ci saranno – causa squalifica – sia Calhanoglu che Barella. Per Firenze non dovrebbe partire nemmeno Stefano Sensi, considerato che entro uno-due giorni verrà completato il suo trasferimento al Leicester a titolo definitivo.