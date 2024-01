Addio Inter, trattativa in stato avanzato col Barcellona

Il Barcellona torna a puntare sui giovani e per farlo è pronto a soffiare un profilo da tempo seguito dall’Inter: pare che i Blaugrana stiano per chiudere la trattativa

Si continua a parlare di Lucas Bergvall, talentuoso centrocampista svedese classe 2006 in forze al Djurgarden. Il ragazzo, seguito da mesi dagli uomini di Piero Ausilio, sembra un affare sempre più complicato da chiudere. Distinguendosi per tecnica, personalità e fiuto per il goal, Lucas ha attirato su di sé troppe attenzioni, e ora la concorrenza per ingaggiarlo si è infittita.

I nerazzurri sapevano già che Bergvall era anche nel mirino del Barcellona, ma finora avevano sperato di poter anticipare i catalani sfruttando le loro note difficoltà finanziarie e il blocco del mercato in entrata imposto da Joan Laporta.

Il club Blaugrana, gestito dall’azionariato popolare, ha però deciso di invertire la rotta: per tornare a dominare il calcio europeo i catalani vogliono mettere le mani su tutti i giovani più promettenti, così come faceva all’inizio degli anni ’00. Xavi ha detto di volere un centrocampista di qualità: un anti-Bellingham.

Secondo alcune fonti, su Bervall ci sarebbe anche la Juventus, proponendo agli agenti del ragazzo un percorso già scritto, attraverso cui diventare in poco tempo protagonista in bianconero (l’esempio è quello di Yildiz). L’Inter vanta però maggiore confidenza sia con i dirigenti del Djurgarden che con l’entourage del centrocampista…

Il Barcellona prova a chiudere la trattativa per Bergvall: l’Inter tagliata fuori

Finora, i nerazzurri non hanno potuto affondare il colpo per via delle richieste troppo alte del club svedese: il Djurgarden valutava Bergvall 10 milioni fino a un paio di mesi fa. E ora il prezzo tende più ai 15 milioni di euro. In Germania scrivono che potrebbe farsi avanti anche il Bayern Monaco e che potrebbero esserci in agguato diversi club di Premier League.

Barcellona, che un mesetto fa aveva dato l’impressione di volersi ritirare dalla trattativa lasciando spazio all’Inter, avrebbe però deciso di affondare il colpo. Secondo quanto si racconta in Spagna, il club catalano sarebbe pronto a offrire 10 milioni agli svedesi per battere i nerazzurri.

Ausilio e Marotta non si sono ancora arresi e proveranno a rifarsi vivi con il ragazzo a fine giugno. C’è però un particolare abbastanza rilevante: Bergvall vorrebbe giocare nel Barça. E si parla anche di ultimi contatti fra dirigenti blaugrana e rappresentanti del giocatore.

A Inzaghi, uno come Bergvall non dispiacerebbe affatto, anche se il tecnico nerazzurro non è mai stato un allenatore propenso a dare spazio ai giovani. Lo svedese ha però qualità che potrebbero farlo brillare anche nel 3-5-2 inzaghiano. Nonostante l’altezza, è un giocatore di classe. Riesce a combinare qualità fisiche e un ottimo dribbling. Ama i passaggi filtranti e veloci e ha un discreto senso per gli inserimenti: potrebbe essere una mezzala già pronta.

Le spagnole investono nei giovani

La direzione l’ha suggerita il Real Madrid: da anni i Blancos investono soprattutto sui ragazzi promettenti, cercando di crearsi i campioni in casa. Anche gli ultimi grandi colpi di mercato del Real riguardano ragazzi al di sotto dei 23 anni. Da Bellingham a Guler, la politica sembra funzionare. E ora è il turno di Endrick.

Anche l’Atletico Madrid, la squadra che affronterà l’Inter agli ottavi di finale in Champions League, cerca di rinforzarsi cercando giovani di prospettiva. Moise Kean, obiettivo numero uno di Simeone, giovane non lo è più in senso anagrafico, ma può essere considerato ancora un ragazzo da crescere e far esplodere.

L’attaccante dovrebbe trasferirsi alla corte del Cholo in prestito dalla Juventus. Inoltre l’Atletico sta provando a definire l’arrivo di Arthur Vermeeren. Si tratta di un forte centrocampista belga, che tra qualche giorno compirà 19 anni. L’Anversa lo valuta 30 milioni. Il Barcellona punta Bergvall e poi vorrebbe provare a prendere il ventiduenne Mason Greenwood dallo United.