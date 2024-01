“Che fastidio”: Gasperini all’attacco, c’è di mezzo l’Inter

Reazione da parte dell’allenatore dell’Atalanta in vista del recupero di campionato contro l’Inter, il calendario non sorride ai bergamaschi

Il lampo finale di Lautaro Martinez ha regalato la vittoria all’Inter ai danni del Napoli in Supercoppa Italiana e l’intero ambiente nerazzurro può festeggiare per il primo successo stagionale della ormai consolidata gestione Simone Inzaghi.

Certo la formula della nuova edizione della competizione parallela ha fatto comunque molto discutere per via di una partecipazione limitata soprattutto nel corso delle semifinali ed una cornice slegata dal patriottismo nazionale italiano, dislocata su territorio arabo. A questo si aggiunge anche il fatto di aver stabilito di allungare di qualche giorno la durata della competizione andando a toccare, come logico, anche lo slittamento delle partite di campionato in programma proprio nel corso dell’ultimo weekend.

Per l’Inter cambia relativamente poco perché ormai abituata a questo genere di evenienze da un paio d’anni a questa parte, con numero crescente di impegni e concatenazioni varie in calendario. Ma lo stesso non vale per chi come l’Atalanta dovrà affrontare il recupero coi nerazzurri in un fazzoletto di giorni di fine febbraio a seguito di un altro importantissimo scontro diretto contro il Milan.

Gasperini contrario alla data del recupero Inter-Atalanta

Ad aver mostrato tutto il proprio disappunto per la questione è stato l’allenatore dei bergamaschi Gian Piero Gasperini nel corso di una recente intervista per conto de ‘L’Eco di Bergamo’.

“Mi ha dato molto fastidio il fatto che abbiano deciso di piazzare il recupero con l’Inter tre giorni dopo della partita contro il Milan a San Siro. Avremmo potuto recuperare questo incontro nelle settimane precedenti, di spazio ce n’era a sufficienza”, ha commentato il tecnico senza grossi filtri. Del resto, come noto, gli incastri risultano spesso fatali per una corretta e trasparente gestione delle energie. Anche la stessa Inter, qualche anno fa, ha subito la pressione del recupero contro il Bologna perdendo di fatto terreno proprio in favore della capolista Milan nella corsa Scudetto.

Verso Fiorentina-Inter, arbitra Aureliano

Ancor prima di badare a quel che sarà dell’incontro dell’Inter con l’Atalanta, la formazione nerazzurra di Inzaghi dovrà concentrare le proprie energia in vista della prossima partita di campionato fuori casa contro la Fiorentina.

Ad esser stato selezionato dall’Organo Tecnico dell’AIA alla direzione della gara ci sarà Gianluca Aureliano, assistito da Imperiale e Vecchi. Giua quarto uomo, mentre Marini e Doveri gestiranno il materiale audio-visivo in sala VAR.