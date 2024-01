Anche Dumfries finito sul taccuino della dirigenza del Bayern Monaco per il rinforzo lungo il versante destro, non è una priorità: c’è Boey del Galatasaray

Si è detto molto sul possibile futuro di Denzel Dumfries lontano dall’Inter e in effetti un fondo di verità c’è eccome. L’esterno destro nerazzurro si trova innanzi ad un bivio tra permanenza con chance di rinnovo piuttosto remote per via del contratto in scadenza nel giugno 2025 e addio la prossima estate, permettendo al club di battere cassa come da piano strategico annuale.

Fra le tante mete a disposizione per il centrocampista a tutta fascia erano risaltate soprattutto quelle inglesi di Premier League, con il Manchester United a fare da apripista alle altre. Ma il campionato d’oltremanica non è l’unico ad aver mosso apprezzamenti nei confronti dell’ex capitano del PSV. Stando alle informazioni raccolte da ‘interlive.it‘, anche il Bayern Monaco starebbe cercando di rinforzarsi lungo al corsia destra ed avrebbe trovato in Dumfries uno dei papabili candidati al posto vacante.

L’esterno olandese però non sarebbe mai stato una priorità di mercato su cui puntare all-in. Sul taccuino della dirigenza bavarese sono infatti presenti altri nomi di spessore e dopo il tramonto della pista che conduceva al terzino inglese Kieran Trippier dopo il duplice rifiuto delle offerte inoltrate verso il Newcastle United proprietario del cartellino, ci si starebbe adesso muovendo soltanto in direzione Sacha Boey sotto contratto con il Galatasaray.

Nessun passo avanti per Dumfries, il Bayern è in chiusura per Boey del Galatasaray

L’operazione si potrebbe infatti chiudere intorno ai 30 milioni di euro a seguito di un primo rifiuto dell’offerta al ribasso promossa dalla dirigenza bavarese nei confronti della controparte turca e in caso di fumata bianca, questa chiuderebbe di fatto le porte a Dumfries per la Germania.

D’altro canto il Galatasaray sarebbe poi interessato alle prestazione del terzino turco Zeki Celik in sua vece, mentre i giallorossi della Roma starebbero per chiudere l’intesa con l’altro laterale Angeliño reduce da un’esperienza traballante ad Istanbul e ormai prossimo al rientro forzato al Lipsia per un nuovo giro di posta altrove.

Il goloso intreccio di mercato vede l’Inter totalmente fuori dai giochi, almeno per il momento, lasciando dunque Dumfries al proprio posto all’interno dei ranghi di Inzaghi. Il suo futuro continua ad esser piuttosto incerto e il crescendo di voci sul suo conto lo allontanano sempre più dalla formazione nerazzurra dalla prossima estate. Manca infatti l’intesa per il rinnovo di contratto, con una distanza sulla carta di circa un milione di euro fra domanda e offerta.