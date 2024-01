“Ha stregato Ibra”: niente Inter, ora va al Milan

Sfumato l’affare Samardzic all’Inter la scorsa estate, adesso anche il Milan starebbe rivalutando il talento del centrocampista tanto caro ad Ibrahimovic

A pochi mesi dal suo ritiro dal calcio giocato, Zlatan Ibrahimovic è tornato subito protagonista sulla scena internazionale per esser stato richiamato al fianco della dirigenza del Milan come consigliere di fiducia della proprietà RedBird ed alleato strategico di Stefano Pioli nella gestione degli affari interni allo spogliatoio rossonero.

Certamente un tassello fondamentale per ricompattare un gruppo spesso frammentario che, nonostante il terzo posto in classifica, sembra aver perso per strada l’entusiasmo che aveva condotto all’ultima vittoria dello Scudetto di due anni fa. Ad aver contribuito alla scissione ci sono state anche altre vicende interne segnanti, come l’addio di Maldini e Massara in qualità di responsabili della direzione sportiva. Ibra è adesso lì per fare del suo meglio anche in chiave mercato.

Proprio di recente l’ex bomber rossonero ha preso parte ad allenamenti e partite del Milan portando la propria vista di falco non soltanto sugli elementi già presenti in organico ma anche su quelli che potrebbero interessare a Moncada nel prossimo futuro. Fra questi è spuntato anche Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese e vecchia conoscenza dell’Inter per vicende poco felici occorse nella passata sessione estiva.

Sfumato Samardzic all’Inter, ora su di lui c’è il Milan

Il calciatore era infatti finito nella morsa nerazzurra e mancava davvero pochissimo alla firma del nuovo contratto che lo avrebbe portato a vestire la maglia dell’Inter nell’immediato futuro, a disposizione di Simone Inzaghi.

Ad essersi frapposto tra dirigenza ed entourage è stato poi il papà del calciatore e la trattativa è sfumata incredibilmente. Samardzic ha dunque fatto rientro negli schemi tattici dell’Udinese e continua a giocare con regolarità in attesa di una nuova chiamata che, a quanto pare, potrebbe arrivare proprio da parte dei rivali storici dell’Inter.

“Il Milan starebbe pensando di fare un tentativo a giugno per Samardzic, sabato ha stregato Ibrahimovic e piace anche a Moncada. I rossoneri vogliono anticipare la concorrenza, Juventus e Napoli in primis, che in estate potrebbero anche virare su altri obiettivi”, ha aperto Claudio Raimondi in un recente intervento per ‘Sport Mediaset’.

“Il Milan incasserà 25 milioni dal riscatto di De Ketelaere che quasi certamente resterà all’Atalanta. I rossoneri destinerebbero questo tesoretto per Samardzic”, ha poi concluso il giornalista con buon margine di sicurezza. E chissà che il ‘Diavolo’ non riesca davvero a mettere a segno un colpo tanto importante che spiazzerebbe, sopra tutte le altre, proprio l’Inter tanto vicina lo scorso anno ad una chiusura con l’Udinese prima della rottura definitiva.