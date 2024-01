Le Pagelle di Fiorentina-Inter 0-1: Lautaro c’è sempre, de Vrij soffre

Voti, top e flop della partita andata in scena al Franchi e valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A

Nei primi minuti del match contro la Fiorentina, l’Inter cede all’ansia da prestazione e subisce il gioco degli uomini di Italiano. I nerazzurri restano schiacciati e ripartono male quando ne hanno l’occasione. Al 9′, Quarta regala il pallone a Lautaro che si trova lanciato da solo verso rete: il tiro dell’argentino è spedito in angolo da Terracciano. Due minuti dopo segna Nzola, ma in offside.

Al 14′, Thuram serve una palla d’oro in area a Carlos Augusto, che si fa anticipare da Faraoni. Poco male: arriva il calcio d’angolo e subito c’è il goal di testa di Lautaro. La Fiorentina prova a rimettere subito in equilibrio il match, sbattendo più volte contro il muro difensivo interista. Ci prova anche Arthur da piazzato, senza impensierire Sommer.

Thuram ha due buone occasioni intorno alla mezz’ora: la prima volta inciampa, nella seconda libera Frattesi che trova un’ottima risposta da Terracciano. Al 44′ deve mettersi in evidenza Sommer con una super parata su Bonaventura. Bastoni salva nel finale di primo tempo su Nzola.

Nel secondo tempo Lautaro ha due ottime occasioni nei primi minuti ma le spreca entrambe. Arnautovic segna in evidente fuorigioco. Al 69′, Sommer esce alto e colpisce con un pugno Nzola. Si decide per il penalty. Nico Gonzalez lo tira lento e centrale e per lo svizzero non è difficile bloccare. La Viola spinge fino all’ultimo minuto con l’Inter che si difende bene. Finisce così, e i nerazzurri tornano in testa alla classifica.

Pagelle e tabellino Fiorentina-Inter

TOP

LAUTARO – Sempre decisivo. Prima si crea una buona occasione in totale autonomia e poi di testa su calcio d’angolo trova l’ennesima rete da vero bomber. Nel secondo tempo spreca un paio di buone occasioni ma fa sempre tremare gli avversari.

SOMMER – Lo svizzero parte malissimo con un passaggio sbagliato. Poi fa una parata eccezionale su Bonaventura e tiene sempre alta la concentrazione anche sulla pressione forsennata della Fiorentina. Fa tante cose buone. Il rigore parato non conta quasi: troppo facile. Ma non si lascia innervosire, anche se l’intervento da cui nasce il penalty non sembra poi così limpido…

MKHITARYAN – Recupera un mare di pallone e si posiziona sempre nel posto giusto. Cerca di aiutare in tutti i modi la squadra, in ogni fase.

FLOP

CARLOS AUGUSTO – Il goal sbagliato è più merito di Faraoni che demerito suo. Generalmente sembra attento in difesa, ma lascia passare un paio di cross velenosi. In attacco è poco deciso e preciso.

DE VRIJ – Soffre Nzola e non gestisce con la solita calma il reparto difensivo.

FIORENTINA-INTER 0-1

14′, Lautaro

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6,5; Faraoni 7, Martinez Quarta 6, Ranieri 6, Parisi 6 (89′, Milenkovic sv); Arthur 5,5 (45′, Maxime Lopez 6), Duncan 6 (82′, Mandragora sv); Ikone 6 (61′, Nico Gonzalez 5), Bonaventura 6,5, Nzola 7; Beltran 6 (82′, Barak 6). All.: Italiano 6

INTER (3-5-2): Sommer 8; Pavard 7 (81′, Bisseck 6,5), de Vrij 5,5, Bastoni 6,5 (60′, Acerbi 6); Darmian 6 (60′, Dumfries 6), Frattesi 6, Asllani 6,5, Mkhitaryan 7, Carlos Augusto 5,5, Thuram 6,5 (60′, Arnautovic 6), Lautaro 7 (77′, Sanchez 6). All.: Inzaghi 7

ARBITRO: Aureliano di Bologna

Ammoniti: 42′, Bastoni; 45′, Ikone; 76′, Sommer,