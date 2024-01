Rafa Silva dal Milan all’Inter: affare a costo zero

Il fantasista portoghese, in scadenza di contratto col Benfica, si libererà a titolo gratuito dal club lusitano a giugno. Non solo i rossoneri nella corsa al calciatore

Sta procedendo in ottimo modo la stagione di Rafa Silva al fianco del Benfica, giocatore che ha già messo a registro 11 reti e 11 assist in quest’avvio, numeri da capogiro per l’ex Sporting Braga.

Sfortunatamente per i lusitani, l’avventura della seconda punta portoghese al fianco della formazione guidata da Roger Schmidt s’ha già da considerarsi terminata, complice l’accordo in scadenza a giugno col club biancorosso, accordo che di fatto non verrà rinnovato.

In questi ultimi tempi Rafa Silva è finito al centro di alcuni rumors di mercato. Lazio e Milan i club a cui è finito per essere accostato il calciatore, rossoneri in particolar modo (a caccia di nuove soluzioni offensive per il futuro).

Tutt’altro che impossibile un eventuale approdo del classe ’93 in Serie A a partire dalla prossima estate. In tutto questo, anche l’Inter s’ha da considerarsi uno di quei club che, per forza di cose, potrebbe finire per trovarsi coinvolto in questa faccenda.

Rafa Silva all’Inter a giugno: la proposta può partire dagli agenti del calciatore

Rafa Silva, per via dell’accordo in scadenza a giugno col Benfica, potrebbe ben presto finire per essere proposto in giro di qua e di là per l’Europa tramite agenti.

Anche l’Inter, sodalizio che nell’arco della prossima estate attuerà alcuni cambiamenti al proprio reparto avanzato, è uno di quei club che potrebbe finire per ricevere tale ed eventuale proposta. A parlare chiaro è la tabella di marcia del calciatore, tabella che recita 83 reti e 75 assist in 304 gettoni complessivi. Questi i numeri fatti registrare dal classe ’93 negli anni trascorsi a difesa di questa maglia. Va poi considerato il fatto che stiamo pur sempre parlando di un giocatore che negli anni ha dimostrato di avere una tenuta fisica invidiabile, anche dal punto di vista degli infortuni.