Verso Fiorentina-Inter: Bastoni dal 1′, la formazione di Inzaghi

Tante modifiche alla formazione titolare da schierare contro la Fiorentina, Inzaghi valuta però il rientro del proprio braccetto difensivo sinistro Bastoni

Strappata la vittoria sul finale della gara decisiva di Supercoppa Italiana contro il Napoli, l’Inter torna a focalizzare la propria attenzione sulle questioni di campionato in vista del prossimo incontro della ventiduesima giornata con la Fiorentina nella cornice dell’Artemio Franchi di Firenze.

Sulla carta la formazione viola di Vincenzo Italiano parte svantaggiata ma può contare sul recupero di Nico Gonzalez dopo il lungo infortunio, potendolo schierare a gara inoltrata. Garanzie invece da Jonathan Ikoné, Jack Bonaventura e Riccardo Sottil. Al contrario, per Simone Inzaghi sono previste diverse novità in formazione imposte per lo più dall’assenza forzata dei due centrocampisti di punta Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, entrambi fermi per squalifica dopo aver raggiunto il limite massimo imponibile di ammonizioni. Al loro posto è facile pensare a Kristjan Asllani e Davide Frattesi.

Una prima novità lungo la corsia sinistra è data dalla possibile presenza di Carlos Augusto dal primo minuto al posto di Federico Dimarco, tenuto a riposo in via precauzionale anche in vista del big match della giornata successiva contro la Juventus unica pretendente al titolo fino a questo momento assieme ai nerazzurri. I bianconeri, oltretutto, sono stati fermati dall’Empoli al netto di un magro pareggio. La situazione dovrebbe infine cambiare anche al centro della difesa, ove come braccetto sinistro dovrebbe figurare nuovamente Alessandro Bastoni nel proprio slot di competenza al fianco di Stefan de Vrij e Benjamin Pavard. Non ci sarà invece Francesco Acerbi.

Fiorentina-Inter, le probabili formazioni

A seguire le probabili formazioni di Fiorentina e Inter scelte da Italiano e Inzaghi per la sfida di questa sera, live dall’Artemio Franchi di Firenze a partire dalle ore 20:45 anche in trasmissione in diretta su DAZN.

Probabile formazione Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi