È durata poco: dall’Inter all’Atletico, cessione ufficiale

Accostato anche all’Inter dopo la retrocessione del Leicester City in Championship, il difensore turco Soyuncu è pronto ad una nuova avventura lontano dall’Atletico

L’ennesimo sorpasso nella classifica di Serie A ai danni della Juventus con una partita in meno ancora da disputare – il recupero contro l’Atalanta di fine febbraio – l’Inter potrà gestire meglio le forze in campo a partire dalla giornata successiva alla prossima, che vedrà impegnata la formazione di Simone Inzaghi proprio contro i bianconeri di Massimiliano Allegri.

Alla base di questo possibile scenario c’è sicuramente la voglia da parte del tecnico piacentino di distribuire in maniera equa e proporzionata le energie anche in vista dell’imminente incontro con l’Atletico Madrid di Diego Simeone nel primo dei due ottavi di finale di Champions League.

La squadra spagnola arriva con qualche certezza ed un carico di novità, anche sotto il profilo di mercato e d’organico. Non ultima la cessione di un difensore che fino a qualche mese fa rientrava nella folta lista di calciatori seguiti anche dall’Inter e dalla gestione sportiva in mano a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

L’ex obiettivo dell’Inter lascia l’Atletico, Soyuncu vola in prestito al Fenerbahce

Si tratta del difensore centrale turco Caglar Soyuncu, prelevato dall’Atletico Madrid a parametro zero nel corso della passata estate a seguito della scadenza di contratto con il Leicester City retrocesso a sua volta nel campionato cadetto di Championship.

Il compagno di squadra e connazionale di Hakan Calhanoglu non ha infatti potuto esprimere il massimo del suo potenziale negli schemi tattici di Simeone, motivo per cui la decisione di cambiare aria è stata ampiamente condivisa su entrambi i fronti. Tale separazione sarà tuttavia soltanto temporanea. Soyuncu si legherà al Feberbahce fino al termine della stagione a mezzo di un’operazione di prestito semestrale. Dopodiché farà rientro alla base biancorossa con la speranza di aver soddisfatto le aspettative del ‘Cholo’ per un reintegro senza ulteriori dubbi all’interno delle gerarchie di squadra.