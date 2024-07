Grasse risate di Lotito: firma gratis e ‘smacco’ all’Inter

Hai visto mai… Da Lotito ci si può aspettare di tutto, ma sempre se c’è possibilità di guadagno: ecco perché si parla di affare gratis

Detta così sembra solo una suggestione infondata di calciomercato, ma la pista potrebbe anche solleticare sul serio la fantasia di Claudio Lotito: il presidente della Lazio potrebbe infatti concludere un buon affare gratis e riempirsi di soddisfazione nell’aver turlupinato un’altra volta una squadra rivale. Quindi, cara Inter, stai attenta a Lotito, che ti frega due volte!

Nei giorni scorsi di è letto di un possibile interesse della Lazio per l’ex Joaquin Correa. Per Lotito l’affare potrebbe aver senso. Il presidente biancoceleste sa infatti che il Tucu è un esubero di cui l’Inter vuole liberarsi, anche a costo di rimetterci qualcosa. Di conseguenza, il padron della Lazio potrebbe approvare il ritorno a Formello dell’argentino come acquisto a costo zero. In pratica, Lotito direbbe di sì al Tucu solo se si liberasse gratis dai nerazzurri. E questo dopo aver incassato, meno di tre anni fa, 31 milioni per cederlo all’Inter.

Affari del genere stimolano molto l’imprenditore romano. Già lo ha fatto in passato. Per esempio con Felipe Anderson, prima venduto al West Ham per più di 35 milioni e dopo tre anni ripreso per un decimo del prezzo (intorno ai 3 milioni)… Ma per il Tucu 3 milioni sarebbero anche troppi. Questo è il problema. O gratis, o niente: questa potrebbe essere la risposta di Lotito.

All’Inter brucerebbe il dover vedere Lotito ghignare, per aver spillato più di 30 milioni e poi ripreso lo stesso giocatore a zero. Ma qualora riprendesse Correa anche senza dare in cambio un euro, Lotito potrebbe evitare a Marotta di dover pagare un buonuscita…

Lotito se lo riprende gratis, ma per l’Inter andrebbe bene così

In un certo senso sarebbe comunque un’opportunità per l’Inter che non sa più come liberarsi del caro Tucu, ormai visto da mezza Europa, nella migliore delle ipotesi, come una zavorra che passeggia in campo e non segna neanche con le mani.

Per non registrare una minusvalenza, l’Inter dovrebbe venderlo a più di 8 milioni. Ma dopo l’ultima, deludentissima stagione in Francia, sembra che il valore dell’argentino sia sceso quasi sotto zero. Nel senso che chi potrebbe prenderlo concluderebbe l’affare solo a zero. Per ora si aspettano offerte dall’estero. Magari dall’Arabia Saudita o dalla Turchia.

Si era parlato di un interesse dalla Grecia, ma tutto è morto in poche ore. Stessa cosa per le chiacchiere di un possibile ritorno in Argentina o in Spagna. AEK Atene e River Plate, dopo i primi timidi sondaggi, si sono subito defilate. Il Tucu vorrebbe rimanere in Serie A, e sicuramente tornerebbe volentieri alla Lazio. Per farlo, dovrebbe innanzitutto liberarsi a zero e poi ridursi l’ingaggio. Attualmente prende 3,5 milioni, ma Lotito potrebbe dargli meno della metà.

Magari si potrebbe fare avanti anche il Siviglia, l’altra ex squadra del Tucu. Ma anche da quella sponda non è plausibile che arrivino 8 milioni. Già 5 sarebbero un’offerta da accettare al volo per i nerazzurri.

Occhio al Besiktas e… alla Premier

Secondo il giornalista David Ornstein del The Athletic Correa, che inizialmente era sembrato intenzionato a rimanere a Milano per poi liberarsi a zero nel 2025, sarebbe pronto a lasciare i colori nerazzurri per rilanciarsi. E tra le squadre interessate potrebbe esserci anche il Brighton.

Ornnstein ha rilanciato anche il nome del Besiktas, che però pur avendo esplicito interesse nei confronti dell’argentino classe 1994 finora non ha mai avanzato alcuna proposta ufficiale. Ci fidiamo?

🚨Joaquin #Correa is set to leave #Intermilan and is ready for a new chapter. #Brighton and #Besiktas hold interests in the Argentinian but nothing advanced at this stage. Correas current deal with the #SerieA champions runs out next year.#EPL #süperlig #SerieA #transfers pic.twitter.com/NSbVlivnKR — David Ornstein (@david__orntein) July 25, 2024

Il grosso del lavoro ora lo deve fare Lucci, l’agente dell’attaccante. La cosa certa è che l’Inter ha spiegato al giocatore e al suo procuratore che bisogna trovare subito una soluzione per uscire. Nella lista dei giocatori con cui è possibile personalizzare la nuova maglia dell’Inter, tanto per dire, non è presente il nome di Correa. Più chiaro di così…

Magari, la Lazio potrebbe trovare tra qualche settimane spalle al muro. Lotito deve prendere un attaccante. Sta puntando Laurientè, per il quale il Sassuolo chiede tanto. Le alternative proposte non sembrano soddisfare Baroni. E così il Tucu potrebbe anche diventare una necessità.