Juve uscita di scena, firma in arrivo con l’Inter

La Juve vuole un rinforzo importante a centrocampo ma non può più puntare a un obiettivo vicino alla firma con l’Inter

Cristiano Giuntoli sta trattando Ederson (centrocampista brasiliano dell’Atalanta) e, intanto, sembra che abbia rinunciato a battagliare con Marotta per Piotr Zielinski: il polacco, da mesi seguito dalla Juve, è sempre più vicino a una firma con l’Inter. Secondo TuttoSport, il club bianconero avrebbe rinunciato alla corsa per l’ingaggio a zero del centrocampista. Ormai c’è solo l’Inter? Così sembra, ciononostante Marotta non è ancora pronto a cantar vittoria. Ciò che è accaduto con Tiago Djaló potrebbe ripetersi.

Ovviamente, nessuno si aspetta che i bianconeri si presentino entro fine mese dal Napoli con una proposta per l’acquisto immediato del polacco: la partita si giocherà per forze di cose su un altro piano. Bisogna parlare con il giocatore e il procuratore, perché si tratterebbe di un affare a zero. E in questi contesti Marotta si sente più forte di Giuntoli.

I nerazzurri hanno già un mezzo accordo con Zielinski. Lo sanno tutti, anche al Napoli. Il polacco avrebbe già offerto il suo sì convinto ai dirigenti interisti, pur senza impegni formali, sulla base di un triennale da circa 4 o 4,5 milioni a stagione. Bisogna ratificare, e per quello è ancora presto.

Juve arresa: per Zielinski è in arrivo la firma ufficiale con l’Inter

Aurelio De Laurentiis ha fatto finora il possibile per trattenere Zielinski, e a quanto pare non si è ancora del tutto arreso, anche se le speranze di riuscire a convincere il polacco a vestire ancora la maglia azzurra sono scarse. “È stato otto anni con noi“, ha spiegato ieri il presidente del Napoli, “e certe storie d’amore finiscono. Se vuole restare, qui prenderebbe più soldi che all’Inter“.

Anche se sostanzialmente nulla è ancora deciso, tutte le voci di corridoio sono concordi nel dare ormai per fatto il passaggio del polacco all’Inter. E da come ne parla, anche Aurelio De Laurentiis sembra più o meno arreso a questo finale. All’uscita dalla riunione di Lega Serie A che si è tenuta ieri a Milano, il presidente del Napoli ha parlato a lungo del centrocampista in scadenza contrattuale.

Che l’Inter sia vicina al centrocampista è dunque un fatto, proprio perché anche De Laurentiis, ogni volta che parla del suo tesserato in scadenza, finisce sempre per tirare in ballo la società nerazzurra e i suoi dirigenti. Ai microfoni di TMW, il presidente ha descritto Zielinski come un bravissimo ragazzo e un ottimo calciatore.

“Forse vuole partire perché ha un procuratore che sente l’odore o la puzza del denaro“, ha continuato De Laurentiis, “e avrà immaginato di prendere un bel biscotto da intingere in un bel caffè latte. Avrà convinto il ragazzo ad andare via da Napoli. Vi dico una cosa… Ho detto a Marotta che non si sta comportando bene, ma in modo scherzoso“.

Un affare importante

Zielinski compirà trent’anni all’inizio della prossima stagione, e sembra già entrato in una fase di flessione atletica. L’Inter non sembra preoccupata sotto questo punto di vista. Anche Mhkitaryan, prima di arrivare a Milano, era decritto come un calciatore in declino…

Nella squadra allenata da Simone Inzaghi il polacco arriverebbe appunto come alternativa all’armeno. Un trentenne chiamato a offrire maggiori possibilità di riposo a un trentacinquenne. E ci può stare. Soprattutto perché è un affare a zero. E perché il calciatore in questione ha un ottimo bagaglio tecnico e tattico.

Se il Napoli, che conosce bene il giocatore, nonostante tutto, sta insistendo tanto per rinnovargli il contratto, è anche perché lo staff tecnico crede che il polacco possa ancora garantire buone prestazioni fisiche e tecniche.