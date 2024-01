VIDEO | Nuovo agente Carboni: incontro in sede, il punto

By

Accolto in sede il nuovo procuratore del giovane fantasista argentino dell’Inter, Valentin Carboni, per fare il punto della situazione contrattuale nel mare di voci di mercato

Visto all’opera per la prima volta con indosso la maglia nerazzurra della Prima Squadra di Simone Inzaghi nel corso della passata stagione, totalizzando all’incirca venti minuti di gioco complessivi spalmati su cinque presenze, il giovane talento di Valentin Carboni è letteralmente esploso qualche mese dopo grazie al passaggio in prestito al Monza di Raffaele Palladino.

Ad aver contribuito alla sua crescita risalta sicuramente la predilezione del tecnico nei confronti di profili giovani, così come anche lo stesso progetto tecnico brianzolo tendenzialmente in centrato sul miglioramento graduale delle proprie forze e all’inseguimento di obiettivi sempre più corposi una volta consolidato il brand nelle gerarchie del campionato italiano di cui – per certi versi – è ancora cadetto.

Eppure la maggior parte dei meriti vanno sicuramente alla voglia dello stesso fantasista argentino di mettersi in mostra in uno scenario totalmente nuovo, anche come protagonista. Finora ha collezionato 15 presenze mettendo a referto anche 2 gol e 3 assist.

Davvero niente male per un esordiente di appena diciotto anno, sul quale già pendono grandi speranze ed un futuro più che roseo. Potrebbe divenire tra i migliori della sua generazione e non è un caso che l’Inter abbia deciso di dare un primo valore approssimativo al suo cartellino intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra che, seppur possa far ingolosire Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, potrebbe essere soltanto una mera indicazione di mercato che dista dalla voglia della dirigenza di inserire il profilo di Carboni nel calderone degli uscenti il prossimo anno.

Carboni e il futuro all’Inter, l’agente Moggi svia le domande di mercato

Stando alle ultime novità, infatti, Carboni appare come uno degli incedibili attorno al quale l’Inter potrebbe costruire un nuovo esercito di giovani leve per il futuro.

Un progetto certamente ambizioso che trova lungo il cammino diversi intoppi, fra cui anche le tante pretendenti man mano sempre più esplicite nel mostrare desideri ed interesse per il giovane calciatore. Comprese non soltanto Fiorentina e Lazio in Serie A, ma anche qualche realtà di Premier League e lo stesso Atletico Madrid prossimo avversario dell’Inter agli ottavi di Champions League.

Intanto le voci corrono e Carboni ha mosso un ulteriore passo in avanti per la propria carriera professionale accogliendo il suo nuovo procuratore, Alessandro Moggi. Quest’ultimo ha presenziato un incontro con la dirigenza nerazzurra in sede ma ha lasciato i giornalisti presenti con un grande interrogativo sul suo futuro tra Inter e mercato. Nessuna dichiarazione utile è stata infatti rilasciata, ma è davvero possibile che l’argentino possa trovare un posto in prima fila nell’Inter che verrà.