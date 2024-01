Prezzo oltremisura per il cartellino di Gudmundsson, l’Inter resta defilata per una trattativa con il Genoa mentre filtrano certezze sull’interessamento da parte della Fiorentina di Italiano

Il centravanti iraniano Medhi Taremi lascerà il Porto la prossima estate con un carico notevole di esperienze internazionali pronto a rinforzare il pacchetto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi e dell’Inter per il prossimo futuro, con qualche incertezza ancora pendente sui destini di Marko Arnautovic ed Alexis Sanchez. Per caratteristiche tecniche il cileno lascerebbe un vuoto che soltanto un altro calciatore tecnico e rapido potrebbe colmare, come Albert Gudmundsson.

L’esterno e fantasista islandese è stato trascinatore del Genoa lo scorso anno e fino a questo momento ha dato prova di essere spesso decisivo anche in Serie A, facendo del suo nome un oggetto di desiderio non soltanto per i nerazzurri ma di molte altre realtà nostrane come la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Stando agli ultimi aggiornamenti la Viola avrebbe mostrato interesse esplicito per le prestazioni del giovane centravanti che a sua volta ha apprezzato queste prime forme di contatto, aprendo ad una eventuale cessione nel prossimo futuro. Verosimilmente ogni discorso di mercato è comunque rimandato alla prossima estate perché il Genoa non ha alcuna intenzione di privarsi adesso di uno dei suoi elementi migliori e decisamente più preziosi in rosa.

Gudmundsson piace all’Inter ma c’è la Fiorentina, intanto il Genoa fissa il prezzo di mercato per l’estate

La valutazione si aggira ormai intorno ai 30 milioni di euro, un cifra attualmente spropositata per l’Inter che con buona certezza non sarebbe in grado di prelevarlo alle medesime condizioni richieste.

Fronte Fiorentina invece ci dovrà essere uno sforzo economico in più ma filtra fiducia sulla possibilità di scendere ad un compromesso interessante che possa far abbassare seppur di un minimo le pretese del Genoa già nei prossimi mesi in vista di un assalto conclusivo in estate. L’operazione potrebbe chiudersi lasciando nelle mani del calciatore un biglietto da visita importante anche per eventuali dispute in competizioni europee, entro cui la Viola ha dato dimostrazione di potersela cavare egregiamente nel corso delle ultime annate.