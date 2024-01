Operazione in Brasile: rescissione e firma

L’Inter dice definitivamente addio al calciatore dopo oltre cinque anni. Nuova avventura in arrivo per il ragazzo

S’ha da considerarsi praticamente concluso il mercato in entrata dell’Inter, club che nel corso di questa finestra di calciomercato invernale ha accolto soltanto Tajon Buchanan come unica e nuova pedina, calciatore che non ha ancora avuto modo di esordire con la formazione di Simone Inzaghi, ora in testa alla classifica con un punto di vantaggio sulla Juventus nonostante l’appuntamento in meno rispetto ai bianconeri.

In ottica delle uscite, invece, i nerazzurri sono già riusciti a piazzare Lucien Agoume in prestito al Siviglia, un operazione chiusasi con la formula del diritto di riscatto fissato a circa 3,5 milioni di euro. In dirittura d’arrivo anche l’operazione Sensi, con l’ex Sassuolo atteso alla corte di Enzo Maresca nelle prossime ore dove ad attenderlo è proprio il Leicester, club che verserà 500 mila euro all’istante nelle casse dell’Inter e altri 2 milioni di euro in caso di promozione in Premier League al termine della stagione.

Va poi fatto il punto della situazione su Gabriel Brazao, con l’estremo difensore brasiliano che dopo aver rescisso in anticipo il proprio accordo con la formazione di Inzaghi, in scadenza a giugno 2025, è ora pronto per fare rientro in patria.

Brazao al Santos, ci siamo: il brasiliano è atteso domani per la firma

Gabriel Brazao, portiere brasiliano classe ’00 acquistato dall’Inter a gennaio 2019 che non ha mai esordito al fianco della prima squadra nerazzurra, diventerà nella giornata di domani un nuovo calciatore del Santos.

L’ex Ternana, club in cui ha trascorso questi ultimi sei mesi anche qui senza mai totalizzare un solo minuto al fianco della squadra ora guidata da Roberto Breda, è atteso soltanto tra poche ore nella sede dei bianconeri per riporre la firma sul nuovo accordo che lo legherà alla formazione di Fabio Carille fino al 2026. A darne notizia è ‘GloboEsporte’, fonte che riferisce che il Santos manterrà il 70% dei diritti economici del giocatore e che anche l’Inter, d’altra parte, manterrà una minima percentuale sulla futura rivendita del ragazzo.

“Quello di Brazao sarà l’ultimo acquisto concluso dal seguente club in questa finestra di calciomercato, società che ha già ingaggiato quattordici nuovi giocatori per il prossimo campionato di Serie B brasiliana” riferisce in aggiunta la medesima fonte. Confermate, quindi, le anticipazioni degli scorsi giorni, in cui si parlava già dell’interessamento dei bianconeri nei confronti dell’ormai ex estremo difensore dell’Inter.