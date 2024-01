Inter, è UFFICIALE: insulti all’arbitro e 2 giornate di squalifica

Guai in vista per i nerazzurri, costretti a dover fare a meno di un proprio giocatore in vista dei prossimi impegni. Tre, in totale, le sanzioni inflitte al club meneghino

Così come la formazione di Simone Inzaghi, ora in vetta alla classifica di Serie A con un punto di vantaggio sulla Juventus nonostante l’appuntamento in meno rispetto ai bianconeri, anche la Primavera nerazzurra guidata da Cristian Chivu sta finalmente dimostrando di aver trovato la giusta continuità in quest’annata.

Stabile e compagni si trovano, infatti, posizionati anche loro al primo posto della classifica del proprio campionato di competenza, in questo caso con quattro punti di vantaggio sulle altre due inseguitrici, Roma e Torino. Lo scorso sabato 27 gennaio i nerazzurri sono stati ospiti proprio dei ‘granata’ alle ore 13:00, momento in cui ha preso il via il match valido per la 19esima giornata del campionato Primavera 1 terminato poi 0-0.

Pari e patta tra la squadra di Cristian Chivu e quella di Giuseppe Scurto, gara che sotto l’aspetto del gioco ha riservato pochissimi colpi di scena. Diverso, invece, a partita praticamente conclusa dove proprio un componente della Primavera nerazzurra è finito per rimediare un cartellino rosso che non gli consentirà di mettere piede in campo per le prossime due giornate.

L’Inter Primavera perde Owusu per due turni: squalificati anche l’allenatore dei portieri e il team manager

Non c’è pace per Enoch Owusu, esterno d’attacco della Primavera dell’Inter che – dopo essere rimasto ai box per diversi mesi a causa dei gravi problemi fisici che l’hanno colpito (tra questi la meniscopatia laterale al ginocchio destro che si è abbattuta sul calciatore nel finale dello scorso novembre) – è finito per incombere in un nuovo guaio.

Al termine dell’ultimo appuntamento a cui ha preso parte la formazione guidata da Cristian Chivu, il classe ’05 si è recato verso l’arbitro di gara rivolgendo alcune parole pesanti nei confronti di quest’ultimo. Un episodio, questo, che costerà alla giovane ala destra ‘made in Italy’ la squalifica per i prossimi due turni, “per avere, al termine della gara, avvicinatosi con atteggiamento ostile all’Arbitro, rivolto al medesimo un’espressione ingiuriosa“.

Questo è quanto reso noto dal Giudice Sportivo Primavera in una nota diramata nelle scorse ore. Fermati per un turno anche il team manager Davide Cattaneo, “per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato con veemenza una decisione arbitrale“, e l’allenatore dei portieri Paolo Castelli “per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato con veemenza una decisione arbitrale“.