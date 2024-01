Inter-Juventus, ‘allarme’ Bastoni: è già ufficiale

Entrata in diffida per il difensore centrale dell’Inter alla quarta ammonizione consecutiva, ma ci sarà contro la Juventus nel delicato scontro diretto di campionato

Il tempo corre veloce e sembra passato davvero poco dall’ultimo derby d’Italia giocato nel girone d’andata tra Inter e Juventus sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium di Torino. Al termine della sfida, terminata sul punteggio di 1-1, entrambe le squadre hanno potuto analizzare con obiettività di giudizio quanto difficile possa essere guadagnare punti di vantaggio sulla diretta rivale e pretendente al titolo.

Fatto sta che nelle settimane successive, entrambe sono riuscite a proseguire lungo il proprio percorso restando pressoché appiccicate in classifica. L’ultimo passo falso dei bianconeri contro l’Empoli ha poi favorito i nerazzurri, usciti vittoriosi dalla sfida contro la Fiorentina e con una partita in meno ancora da recuperare a fine febbraio.

Prima di allora, però, Inter e Juventus saranno ancora protagoniste dell’ultimo scontro diretto stagionale che potrebbe sancire un allungo importante per i nerazzurri in caso di vittoria.

Bastoni entra in diffida per la quarta ammonizione, il comunicato del Giudice Sportivo

Per l’occasione Simone Inzaghi dovrebbe schierare la migliore formazione possibile, ritrovando anche Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu uscenti dalla squalifica. Ad essere entrato in via ufficiale in diffida, invece, è Alessandro Bastoni.

L’ultimo cartellino giallo rimediato dal roccioso difensore centrale nerazzurro porta a quattro il numero complessivo di ammonizioni raccolte. Motivo per cui un ulteriore cartellino rimediato nella fida contro la Juventus farebbe azzerare il conteggio al netto dello sconto di una giornata di squalifica. Poco male per Inzaghi. Per quanto Bastoni sia infatti essenziale per l’Inter in ogni fase della stagione, la priorità resta comunque fargli presenziare il delicatissimo incontro in programma la prossima domenica.

Stando al comunicato ufficiale diramato dal Giudice Sportivo di stanza, Bastoni non è il solo a ricevere l’avvertimento da regolamento. Anche Arek Milik è stato infatti punito con l’espulsione nell’incontro con l’Empoli e pertanto sarà assente contro l’Inter. Al club nerazzurri, invece, è stata comminata una penale di 2mila euro in relazione al comportamento antisportivo dei propri tifosi per un lancio di petardi all’interno del settore ospiti dello Stadio Artemio Franchi di Firenze qualche giorno fa.