Inzaghi predica calma: “È solo una tappa, loro salvati da Szczesny”

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi dopo il derby d’Italia Inter-Juventus valevole per la 23esima giornata di Serie A

L’Inter ha battuto meritatamente la Juve al Meazza. Anche se ha deciso l’autorete di Gatti, i nerazzurri hanno avuto molte palle goal (Dimarco, Barella e Arnautovic). Gli uomini di Inzaghi hanno dunque ottenuto una vittoria netta che vale un +4 in classifica con una gara in meno rispetto alla Juve. Unica nota negativa: Inzaghi, che era diffidato, salterà la trasferta di Roma per un’ammonizione poco chiara.

Il tecnico nerazzurro è comunque più che soddisfatto. “Vittoria strameritata e importante. Per come abbiamo giocato, per come l’abbiamo preparata, per come abbiamo tenuto il campo“, ha detto Inzaghi ai microfoni di DAZN. “Ma è solo una tappa di un percorso lungo. Sappiamo che Juve e Milan non molleranno. Lo stadio c’ha trascinato. Questa è una bellissima serata ma è solo una tappa“.

Inzaghi ha poi spiegato come mai ha inserito Klaassen al posto di Barella. “Davy meriterebbe più spazio, è un grandissimo, ha fatto più di 100 gol in carriera. È un ragazzo straordinario. Frattesi ha avuto un problema nella rifinitura e quindi avevo Klaassen e Sensi. Più Asllani che però da tempo che non fa la mezzala“.

“La partita è rimasta aperta solo per merito di Szczesny. Sommer è stato bello riposato stasera… Stasera il risultato è molto stretto per l’Inter. Szczesny è stato davvero straordinario“.

Inzaghi non canta vittoria dopo la vittoria contro la Juventus: “Le altre corrono“

Il tecnico nerazzurro ha ricordato che mancano ancora quattro mesi. “Saranno mesi intensi. Ci sono tantissime partite, dobbiamo insistere. Abbiamo vinto 18 partite su 22. Nonostante questo siamo solo a +4. Juve e Milan stanno tenendo un ritmo altissimo, corrono come noi. L’anno scorso, con questi punti, il Napoli era molto più avanti“.

Appena dopo il fischio finale, Thuram, ai microfoni di DAZN, ha ammesso che è stata una vittoria molto importante. “Era difficile e siamo felici di aver vinto. Per lo Scudetto è ancora lunga, ci sono tante partite. Noi siamo molto forti ma anche le altre sono forti“.

“Abbiamo un grande gruppo e amiamo giocare insieme“, ha aggiunto il francese. Subito dopo Thuram ha parlato Allegri. Sorridente come al solito, l’allenatore della Juve ha raccontato Inter-Juventus come una partita difficile contro una squadra forte. “Primo tempo bloccato, secondo tempo più divertente con occasioni da una parte e dall’altra. Non ho da rimproverare niente ai ragazzi, ho solo da complimentarmi. Ora bisogna ripartire. Capita a tutti un periodo negativo, è stata una settimana negativa ed è importante ridurre il tutto a una settimana“.

“Loro sono molto bravi negli ultimi 16 metri“, ha poi dichiarato Allegri, attribuendo tale qualità alla maggiore esperienza. “Da tre anni che non giocavamo una partita così importante, e abbiamo pagato in termini di esperienza. Ma è una crescita che bisogna fare“…