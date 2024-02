Le Pagelle di Inter-Juventus 1-0, Pavard ubiquo, Lautaro poco ispirato

Top e flop del derby d’Italia andato in scena allo stadio San Siro e valevole per la ventitreesima giornata di Serie A

L’Inter parte all’attacco per far capire alla Juventus che stavolta non baderà troppo alla protezione del pareggio. Il possesso è costantemente gestito dai nerazzurri, e come prevedibile i bianconeri attendono nella propria metà campo sperando di poter ripartire in contropiede. Ci prova da fuori Mkhitaryan. Poi al 18′ Dimarco trova con un tiro al volo l’esterno della rete.

Al 28′, dopo un cross rasoterra di Dimarco, Thuram perde l’attimo per la botta chiuso in scivolata di Bremer. L’Inter passa in vantaggio con un autogoal di Gatti: al 37′, Barella la butta in area, Pavard sfiora il pallone in sforbiciata e Gatti devia di petto nella propria porta per anticipare Thuram. La Juve si convince a uscire dalla propria area e prova a impensierire l’Inter, ma i nerazzurri reggono l’onda, non propriamente d’urto, bianconera.

Primo tempo guidato pur senza sbilanciarsi dai nerazzurri: la Juventus non ha mai tirato nello specchio della porta. Nel secondo tempo i bianconeri approcciano la sfida con più cattiveria, ma la prima occasione importante è per l’Inter al 57′, quando Barella allarga per Dimarco che tenta un tiro a incrociare non precisissimo. Gatti prova a farsi perdonare e al 63′ prova la conclusione di prima intenzione: la palla esce di pochissimo a lato.

Al 69′ ci prova direttamente Barella, al volo, fermato da un miracoloso Szczesny. Ed è l’ultima emozione. L’Inter, con una partita in meno, si porta a +4 sui bianconeri!

Pagelle e tabellino Inter-Juventus

TOP

PAVARD – Elegante e dominante in fase di possesso, ma soprattutto attento anche quando c’è da difendere. Compie buone chiusure e propizia l’autogoal di Gatti con una sforbiciata spettacolare. È ovunque. Ma non a caso: si mette sempre al posto giusto.

BARELLA – Ingaggia un bel duello con Rabiot e lo vince sotto tutti i punti di vista. Corre più di chiunque altro e prova sempre a improvvisare la giocata intelligente.

BASTONI – Non parte benissimo ma rimane concentrato e cattivo nelle chiusure. Spinge un po’ meno del solito ma dietro respinge tutto e tutti.

MKHITARYAN – Dà ritmo con e senza palla, gioca sempre con intelligenza e qualità.

CALHANOGLU – Un altro partitone.

FLOP

LAUTARO – Si vede poco. Lavora sempre lontano dalla porta.

INTER-JUVENTUS

37′, Gatti (aut)

INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 7,5, Acerbi 6,5, Bastoni 7 (89′, de Vrij sv); Darmian 6 (73′, Dumfries 6), Barella 7 (89′, Klaassen sv), Calhanoglu 7, Mkhitaryan 7, Dimarco 6 (73′, Carlos Augusto 6); Lautaro Martinez 5,5, Thuram 6 (77′, Arnautovic 7). All. Inzaghi 6,5

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 7; Gatti 6 (88′, Alex Sandro sv), Bremer 6,5, Danilo 5,5; Cambiaso 6 (88′, Miretti sv), McKennie 6,5 (90′, Alcaraz sv), Locatelli 5,5, Rabiot 5,5, Kostic 6 (66′, Weah 5,4); Vlahovic 5,4, Yildiz 5,5 (66′, Chiesa 5). All. Allegri 6

ARBITRO: Maresca di Napoli

Amminizioni: 18′, Vlahovic; 32′, Danilo; 51′, Mkhitaryan; 77′, Thuram; 79′, Inzaghi Recupero: 5′