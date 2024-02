Ignorato dalle moviole: Inter-Juve, ecco il rigore di cui nessuno parla

Episodio dubbio in area di rigore per un contatto tra Danilo e Thuram ma senza alcun intervento da parte della direzione arbitrale, ecco cosa è accaduto in Inter-Juventus che ha scatenato qualche reazione

Il secondo ed ultimo derby d’Italia della stagione tra Inter e Juventus s’è concluso con un risultato positivo per la formazione nerazzurra di Simone Inzaghi, grazie all’1-0 maturato in seguito ad una delle tante pericolose percussioni offensive portate avanti e su cui Marcus Thuram si è fiondato nella speranza di colpire il pallone a due passi dalla porta. Al resto ci ha poi pensato il difensore centrale bianconero Federico Gatti, il quale ha sospinto il pallone in rete col petto per l’autorete decisiva.

Nel complesso la partita è stata comunque piuttosto corretta al di là di qualche fallo tattico commesso da entrambe le squadre per limitare i danni in difesa, con una complessiva buona gestione anche dei vari episodi occorsi. Uno nello specifico, tuttavia, ha fatto particolarmente discutere la tifoseria dell’Inter.

Stando alle varie lamentele costruite sui social infatti, parte del popolo nerazzurro si sarebbe schierato contro l’arbitro Fabio Maresca per non aver ravvisato un calcio di rigore dopo il contatto di Danilo sul piede di Marcus Thuram che agli occhi degli spettatori sarebbe stato abbastanza plateale. Ciononostante l’episodio non è apparso poi così scontato come ci si sarebbe immaginato.

Nessun estremo per il calcio di rigore in Inter-Juventus, contatto Danilo-Thuram regolare

A seguito di una seconda verifica alla moviola, il contatto di Danilo sul piede di Thuram avviene soltanto dopo che il difensore brasiliano tocca il pallone e lo rende dunque indisponibile al centravanti francese per una giocata.

Oltretutto, anche il contatto fisico tra i due è considerato fin troppo lieve per destare l’attenzione dell’arbitro su un potenziale calcio di rigore. La lettura di Maresca sarebbe quindi corretta e priva di sbavature. Qualcosa che neppure il VAR avrebbe mai potuto prendere in considerazione a seguito di una eventuale revisione visiva ai monitor.