Infortunio e allarme Frattesi: cosa filtra da Appiano

Nuovo problema fisico per l’ex Sassuolo, a parlarne è stato il tecnico Simone Inzaghi al termine di Inter-Juve. Tutte le novità legate al seguente episodio

Vince e convince l’Inter di Simone Inzaghi anche contro la Juventus, formazione uscita sconfitta per 1-0 dal ‘Meazza’ contro i nerazzurri a causa dell’autorete di Federico Gatti, giunta al minuto 37 del match.

Decisamente tante le occasioni create e poi non finalizzate dalla squadra di casa, che è comunque riuscita ad allungare in classifica sui bianconeri. Quattro, di fatto, le distanze che separano al momento la ‘Vecchia Signora’ dai nerazzurri nella griglia generale di Serie A. Un match dominato in lungo e in largo dalla formazione vicecampione d’Europa in carica, che ha meritato eccome di portarsi a casa l’intera posta in palio.

“Sommer questa sera è rimasto bello riposato”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate nel post-gara di Inter-Juventus dal tecnico piacentino, a testimonianza dell’ottima prestazione confezionata dai suoi ragazzi. Non solo, il tecnico nerazzurro ha poi avuto modo di esprimersi anche sulle condizioni di Davide Frattesi, rimasto a riposo nella gara di ieri.

“Frattesi ha avuto un problema nella rifinitura e quindi a mia disposizione avevo soltanto Sensi e Klaassen in quella posizione di campo. Davy, in particolar modo, è un ragazzo straordinario, che ha fatto più di 100 gol in carriera e che meriterebbe più spazio, per questo ho optato per il suo inserimento nei minuti finali” – ha ammesso l’ex allenatore biancoceleste. Al momento però, fortunatamente aggiungeremmo, non sembrerebbe esserci nulla di preoccupante sulle condizioni dell’ex centrocampista del Sassuolo.

Affaticamento per Frattesi: al momento non sono previsti esami, soltanto un test fisico ad Appiano

Non sono previsti esami strumentali per Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter rimasto a riposo nel Derby d’Italia disputatosi ieri sera al ‘Meazza’ a causa di un affaticamento muscolare.

Il classe ’97 svolgerà nella giornata di domani un test fisico ad Appiano Gentile, ossia alla ripresa degli allenamenti della squadra di Simone Inzaghi dopo il soddisfacente 1-0 fatto registrare soltanto poche ore fa a proprio favore contro la Juventus. In caso di riscontri negativi, l’ex Sassuolo verrà poi sottoposto ad alcuni accertamenti da parte dell’intero staff medico-sanitario nerazzurro.