Altro che Inter: blitz Barcellona per prenderlo a zero

Catalani intenzionati a prelevare Rabiot a costo zero dalla Juventus in estate, chance per l’Inter ridottissime in caso di infiltrazione della direzione sportiva di Deco

A poche ore dalla chiusura della sessione invernale di mercato, in casa Inter si respira già aria estiva. Quantomeno nelle intenzioni di piazzare qualche operazione interessante e rigorosamente a parametro zero per non incorrere in spese eccessive con un bilancio da approvare in positivo per l’ennesima annata fiscale consecutiva.

Certo da qui alla prossima estate molti dei piani e degli studi fatti potrebbero cambiare in funzione dell’andamento del resto della stagione, con gli impegni di Champions League e campionato ritenuti assolutamente prioritari sul resto. Sullo stesso piano gestionale naviga anche il Barcellona di Xavi, sempre più costruito attorno ad una rosa di giovani talenti prelevati dalla propria cantera e di cui il popolo catalano va molto fiero. Ma al fianco di queste nuove stelle in ascesa ci va sempre a braccetto un profilo d’esperienza.

Motivo per cui Inter e Barcellona potrebbero trovarsi di fronte ad un potenziale colpo di mercato di grande interesse. Un nome che ha destato l’attenzione dei media nelle scorse ore a ridosso dello scontro diretto con la Juventus. Si parla infatti di Adrien Rabiot.

Barcellona su Rabiot, possibile colpo a parametro zero in anticipo sull’Inter: permane l’ombra del rinnovo

Il centrocampista francese è in scadenza di contratto con il club bianconero e sebbene Cristiano Giuntoli abbia manifestato la volontà di proporre un rinnovo di contratto ad hoc appositamente studiato per prolungare l’esperienza a Torino dell’ex PSG, la sua entourage continua a sondare il terreno fertile di proposte ed occasioni per il futuro.

Sotto un certo punto di vista l’Inter potrebbe essere una piazza ambita, come ricordato da Marco Barzaghi in un recente intervento pubblico, ma i costi di gestione dell’ingaggio di Rabiot sono comunque eccessivi. Non che non lo siano anche per il Barcellona, ma avendo a disposizione un budget limitato da poter impiegare proprio in favore di colpi a parametro zero come già accaduto in passato per Robert Lewandowski e Ilkay Gundogan, la gestione del direttore sportivo Deco potrebbe compiere l’ennesimo miracolo di mercato.