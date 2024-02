Inter-Rabiot, non solo suggestione: “C’è qualcosa di vero”

Conferme sull’interessamento da parte dell’Inter per il centrocampista francese in scadenza di contratto con la Juventus, ecco cosa si sa sulla possibile operazione estiva

Pochi giorni fa, prima che il derby d’Italia tra Inter e Juventus divenisse realtà, le due compagini hanno fatto nuovamente discutere sul mercato per una potenziale operazione che lascerebbe di stucco ambo le tifoserie. Quella bianconera per un possibile tradimento a ciel sereno, mentre quella nerazzurra per un colpo da paura.

Oggetto della discussione è stato Adrien Rabiot, centrocampista francese ex PSG reputato per un paio d’anni tra i migliori della formazione di Massimiliano Allegri per rendimento nonostante risultati di squadra complessivamente insoddisfacenti. Il calciatore era insomma una nota positiva in un mare di incertezze e carenze anche d’organico, motivo per cui la dirigenza capitanata da Cristiano Giuntoli ha voluto offrire lo scorso anno al centrocampista l’occasione di prolungare la propria esperienza a Torino per un’ulteriore stagione e scartare tutte le altre destinazioni europee.

Rabiot si trova adesso di fronte ad un nuovo bivio, con il rinnovo non ancora pervenuto e una buona possibilità di prolungare ancora – per l’ennesima volta – il proprio contratto. Ma stavolta le chance di riuscita sono comunque più basse che in passato, perché la condizione di precarietà non fa bene alla carriera del francese.

Rabiot all’Inter se salta il rinnovo con la Juventus, molto più di una semplice idea

Proprio su questo punto la dirigenza dell’Inter, in mano all’infallibile Giuseppe Marotta, potrebbe lavorare per assecondare i desideri del calciatore e proporlo a Simone Inzaghi per il prossimo anno. Dietro un’operazione del tutto a parametro zero e dunque senza ulteriori costi nascosti che potrebbero compromettere la salute delle casse societarie.

A quanto pare l’idea non è poi soltanto un’idea. O una mera suggestione. Stando al giornalista Marco Barzagli, con un commento lanciato sul proprio canale YouTube, un interessamento da parte dell’Inter per Rabiot esiste eccome. “Anche se il centrocampo è a posto, c’è qualcosa nell’aria. Rabiot ha comunque uno stipendio molto alto da 7 milioni e sta cercando l’intesa per il prossimo anno”, ha affermato il collega. Il mercato rivela sempre sorprese e il fatto che la formazione di Inzaghi verrà completata con l’innesto di Piotr Zielinski, nulla esclude che possa sorgere al massimo livello di difficoltà una trattativa di mercato davvero interessante.