Annuncio in diretta: l’Inter ha chiuso un affare da 27 milioni

Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha confermato la trattativa per un nuovo centrocampista: si parla di un affare da 27 milioni

Il calciatore si vestirà di nerazzurro nella prossima stagione, ormai non ci sono più troppi dubbi. Un’intervista al dirigente interista vale da ennesima conferma, dopo che nelle scorse ore anche il padre del giocatore ha lasciato intendere quale sarà la prossima destinazione del ragazzo.

Dopo l’importantissima vittoria conto la Juve, Marotta non se la sente ancora di gonfiare il petto e parlare da amministratore delegato della squadra più quotata a vincere lo Scudetto 2023-24. Ciononostante sa che l’Inter sta facendo benissimo: ha consolidato il proprio primato in vetta alla classifica con un +4 sui bianconeri e un +8 sul Milan (nonostate una gara in meno). Ecco perché, da un punto di vista dirigenziale, è già tempo di pensare al futuro.

In questo senso, Beppe Marotta si è definitivamente sbottonato su alcuni dei progetti chiave in ottica mercato del club. Lo ha fatto ai microfoni di DAZN, preoccupandosi ovviamente di celebrare quanto fatto finora.

Pur volendosi concentrare già sul futuro, per Marotta è stato impossibile non lodare la squadra, il lavoro del tecnico Simone Inzaghi e di tutto lo staff dirigenziale. Cioè tutti coloro che hanno permesso all’Inter di essere prima in classifica.

Stavolta il dirigente varesino non ha potuto nicchiare sul mercato. Ha ammesso che Zielinski è vicino all’Inter e che l’affare potrebbe concludersi nelle prossime ore. Si tratta dell’ennesima conferma, dopo che De Laurentiis aveva praticamente annunciato nei giorni scorsi il passaggio del polacco all’Inter come colpo a zero.

Beppe Marotta ha così confermato che esiste una trattativa, ormai in stato avanzato, con Piotr Zielinski. Il polacco è destinato a unirsi al club nerazzurro dal primo luglio a parametro zero.

L’affare sarà declinato attraverso la proposta di un triennale da circa 4,5 milioni l’anno, per un investimento totale di 27 milioni lordi.

Affare da 27 milioni: Marotta svela il suo metodo

“Siamo cercati e ricercati da vari giocatori. Su Zielinski stiamo sondando il terreno, abbiamo informato De Laurentiis, e se andrà in porto lo tessereremo“, queste le caute parole dell’amministratore delegato nerazzurro. In realtà l’Inter ha fatto molto di più. Ha già un accordo con il polacco, e nelle prossime ore potrebbe arrivare la firma.

“Oggi è facile attrarre giocatori. Perché possiamo rappresentare una società tornata importante come nel 2010“, ha continuato Marotta, spiegando poi come nascono certi colpi a costo zero: “Certi colpi si concludono grazie al lavoro dell’area tecnica: monitoriamo ed evidenziamo i profili papabili e poi li andiamo a contattare, per tentare di negoziare. Oggi è più facile rispetto a quando sono arrivato, abbiamo sei titoli in più, abbiamo fatto due finali europee, siamo a Milano, che è una città attrattiva per le compagne dei calciatori…”.

L’ad ha parlato anche dei rinnovi, tornando dunque sulla non chiarissima situazione di Lautaro: “Non abbiamo ansie“, ha svelato Marotta. “Vogliamo consolidare il rapporto con i giocatori che hanno mostrato attaccamento, come Lautaro e, con calma, anche Barella“.

Marotta ha poi voluto sottolineare il peso della fiducia che sta animando lo spogliatoio: “Qui si respira un’aria molto positiva. C’è una mentalità importante. Al momento non abbiamo vinto nulla, quindi teniamo piedi per terra. Ma abbiamo un ruolino di marcia importante. I dati sono significativi. Non ricordo una squadra con +41 di differenza reti“.

L’intervistato ha ammesso di intravedere delle insidie nel cammino verso la seconda stella. L’Inter potrebbe sottovalutare certe gare e perdere punti sui campi di provincia. “Dobbiamo fare sempre bene, a partire dalla Salernitana. Dobbiamo giocare con la stessa determinazione mostrata contro la Juve“.

Infine Marotta ha voluto esprimere netto giudizi sull’importanza degli arrivi di Thuram e Pavard. “Thuram ha sempre dimostrato di essere un talento, poi ha avuto un brutto infortunio. Ausilio non l’ha mollato e siamo riusciti a portarlo all’Inter a parametro zero, centrando una grande operazione. È un grande talento, un figlio d’arte con un padre con un grande spessore. Pavard non è arrivato a parametro zero, ma è un campione del mondo. È un giocatore molto importante, completo sia nella fase di interdizione, sia di costruzione“.

“Ausilio sta dimostrando di essere un bravo direttore sportivo. Grazie a lui siamo riusciti a puntellare l’organico. Serve una rosa competitiva e in panchina ci sono giocatori di spessore che Inzaghi valorizza molto bene”.