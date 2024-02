Un mese di stop: a rischio anche per Inter-Atalanta

Anche Palomino a rischio del recupero dello scontro diretto di fine mese tra Inter e Atalanta a San Siro, problema muscolare da diverse settimane di stop

Appurata l’indisponibilità di Davide Frattesi per il prossimo incontro di campionato dell’Inter contro la Roma di Daniele De Rossi, nella speranza di recuperare la condizione entro la sfida con l’Atletico Madrid, il tecnico Simone Inzaghi conta di poter avere tutti a disposizione al massimo entro fine mese.

Prima della chiusura di febbraio, infatti, ci sarà da affrontare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel recupero della partita non disputata per via della presenza della Supercoppa Italiana di metà gennaio. L’occasione potrebbe essere tanto ghiotta da allungare – se la situazione non dovesse cambiare in classifica – il vantaggio sulla Juventus di Massimiliano Allegri di sette punti.

Oltretutto, l’Atalanta sarà reduce anche dalla partita contro il Milan una settimana prima. Una situazione che per Gasperini potrebbe tradursi in un dispendio notevole di energie fisiche e mentali, esasperato dalla potenziale assenza di uno dei suoi calciatori di maggiore esperienza in organico.

Palomino out per infortunio, potrebbe saltare Inter-Atalanta

Stando alle notizie trapelate nelle ultime ore l’Atalanta ha perso per infortunio il proprio difensore centrale José Luis Palomino a causa di una lesione al bicipite femorale destro. Il calciatore in questione dovrebbe restare indisponibile per i prossimi venti-trenta giorni, con la partecipazione allo scontro diretto Inter-Atalanta in forte dubbio.

Le sue condizioni verranno comunque rivalutare a ridosso dell’impegno di campionato con la speranza di poter rilasciare aggiornamenti positivi al cospetto dei tanti tifosi bergamaschi che saranno presenti a San Siro a seguire le gesta dei propri beniamini.