Addio a sorpresa all’Inter: accordo e firma con la Roma

I giallorossi, oggi avversari dei nerazzurri sul campo, hanno la possibilità di mettere al tappeto il club meneghino in questo modo. Ecco cosa sta succedendo

È in programma oggi pomeriggio all’Olimpico alle ore 18:00 Roma-Inter, sfida che metterà di fronte l’attuale quinta forza del torneo, con 38 punti all’attivo, e la prima in classifica.

Diciannove, al momento, i punti di distacco tra i giallorossi e i nerazzurri, con la formazione di Daniele De Rossi (reduce da tre vittorie di fila) pronta a provare a frenare la marcia di Lautaro e compagni in campionato. Certo non sarà facile, perché il club meneghino vanta al momento una sola sconfitta in stagione, in attesa naturalmente dell’impegno odierno dalla difficil portata per la squadra di Simone Inzaghi. Nel frattempo, tema campo a parte, il club capitolino ha la possibilità di farsi beffe dei nerazzurri in quest’altro modo.

Roma a caccia di un nuovo DS: c’è anche Baccin tra i candidati

Il club capitolino è ancora alla ricerca di un nuovo Direttore Sportivo dopo l’uscita di Tiago Pinto dal nucleo dirigenziale dei giallorossi (un addio concretizzatosi al termine della finestra di calciomercato invernale).

Secondo il ‘Messaggero’, tra i profili sondati dalla Roma in questi ultimi giorni ci sarebbero anche quelli di Dario Baccin e Tony D’Amico, rispettivamente legati a Inter e Atalanta. L’ex calciatore di Chievo Verona e Napoli, in vesti di vicedirettore sportivo dei nerazzurri dal 2 luglio 2017, ha rafforzato soltanto pochi mesi fa il proprio legame col club meneghino a mezzo di un nuovo accordo valido sino al 2027.

Da capire, quindi, se i giallorossi riusciranno realmente a privare l’Inter di una delle proprie componenti dirigenziali. Nel frattempo, per il ruolo di nuovo Direttore Sportivo della Roma, resta in pole il nome di François-Joseph Modesto, ex difensore francese e attuale direttore dell’area tecnica del Monza.