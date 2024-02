Guai seri in arrivo per un calciatore, costretto a dare forfait nel prossimo turno di campionato. Ecco il motivo dell’assenza

È in programma venerdì sera alle ore 21:00 Inter-Salernitana, match che metterà di fronte la prima della classe contro l’ultima in classifica nella splendide cornice di pubblico del ‘Meazza’.

Tredici, al momento, i punti totalizzati in A dai campani, in netto ritardo in campionato. Un solo pareggio nelle ultime sei gare. Questo il trend fatto registrare da Candreva e compagni nelle scorse uscite, coi ‘granata’ rimasti sconfitti anche nel match interno disputatosi lo scorso venerdì sera all’Arechi’ contro l’Empoli.

A nulla è servita la rete del momentaneo pareggio siglata dal neo entrato Weissman, con la formazione guidata dall’ex di turno (Davide Nicola) che è poi stata in grado di riportarsi in vantaggio grazie alle reti del nuovo acquisto M’Baye Niang, su calcio di rigore, e di Matteo Cancellieri (episodio, questo, che ha poi chiuso definitivamente i conti).

Una gara dalle mille emozioni quella andata in scena soltanto qualche giorno fa in Campania, con Salernitana ed Empoli che in quel caso, pur essendo soltanto alla 24esima giornata di campionato, si giocavano già una buona fetta di salvezza (a maggior ragione nel caso del club presieduto da Danilo Iervolino, ora con un distacco di otto punti dai toscani).

A testimoniarlo i cinque cartellini gialli sventolati da Maurizio Mariani, giudice di gara che tra questi ha sanzionato anche un importante membro della formazione di casa, costretta ora a dover rinunciare al proprio tesserato in occasione del prossimo turno di Serie A, in programma tra quattro giorni esatti al ‘Meazza’ contro la squadra di Simone Inzaghi.

Niente Inter-Salernitana per Bradaric: scattata la squalifica per il croato per somma di ammonizioni

La Salernitana dovrà rinunciare al proprio numero 3 in occasione del match che la vedrà impegnata tra pochi giorni in mura esterne contro l’Inter.

A risultare fatale per Domagoj Bradaric l’ammonizione rimediata lo scorso venerdì sera in Salernitana-Empoli al minuto 93. Si tratta del quinto cartellino giallo rimediato dal laterale croato in questa prima parte di stagione, col classe ’99 ora costretto a dover osservare un turno di riposo per somma di ammonizioni. A farne le spese non soltanto il diretto interessato ma anche il club campano, che nel frattempo continua ad occupare l’ultima posizione in classifica nella griglia generale di Serie A con appena tredici punti all’attivo.