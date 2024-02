È un’Inter da trasferta che non sbaglia i big match

Nerazzurri affamati più che mai. C’è un dato (da urlo) che lo conferma

Ennesima prova di forza dell’Inter, che sotto di una rete all’intervallo è riuscita a ribaltare il momentaneo svantaggio grazie alle reti di Thuram e Bastoni nella ripresa (di mezzo anche l’autogol di Angelino, propiziato ancora una volta dall’attaccante francese).

Dopo un primo tempo fin troppo sottotono la formazione di Simone Inzaghi è rientrata in campo con un piglio diverso. La grande voglia di fare il principale ingrediente che ha poi portato Lautaro e compagni alla vittoria contro una Roma, c’è da dirlo, con un volto del tutto differente rispetto al match d’andata, terminato in quella circostanza soltanto per 1-0 in favore dei nerazzurri.

Anche sotto questo aspetto, infatti, passa la crescita esponenziale avuta dall’Inter negli ultimi mesi. Nonostante lo svantaggio iniziale di 2-1 sotto la pioggia battente, il club meneghino è riuscito a ribaltare la gara, cosa che soltanto le grandi squadre fanno. Probabilmente gli scorsi anni, dopo un primo tempo del genere, quella gara avrebbe potuto far registrare un passivo ancor più notevole, ma non in questa stagione, annata in cui l’Inter – mai come prima d’ora – sta dimostrando di essere sul pezzo.

32 punti nelle prime 12 trasferte di campionato per l’Inter: è la quarta volta che accade nella storia della Serie A

‘Noi non temiamo nessuno’. È questo, sostanzialmente, il segnale lanciato dall’Inter nell’edizione ricorrente di Serie A. A certificarlo i 19 successi ottenuti nelle prime 23 giornate, dieci di questi successi collezionati in mura esterne.

Nelle prime 12 trasferte di campionato, infatti, la formazione di Simone Inzaghi ha raccolto un bottino di 32 punti su 36 disponibili. È la quarta volta nella storia della Serie A che accade una cosa del genere. Prima ci erano riusciti soltanto l’Inter di Roberto Mancini nella stagione 2006-07 (anche in questo caso con 32 punti all’attivo) e successivamente Napoli e Juventus nelle edizioni 2017-18 e 2018-19, entrambe con 34 punti.

A sorprendere sono i risultati fatti registrare in stagione dai nerazzurri contro le big italiane, con Lautaro e compagni capaci di mettere al tappeto: Fiorentina (4-0), Milan (5-1), Roma (prima per 1-0 e poi per 2-4), Atalanta (1-2), Napoli (0-3), Lazio (0-2) e Juventus (1-0). Inoltre, è la 23esima volta in questo campionato che l’Inter non conclude un match senza aver segnato. Grazie alla vittoria di ieri, infine, i nerazzurri hanno raccolto il loro settimo successo consecutivo in questo 2024. Media del 100% di vittorie, quindi, per la squadra di Simone Inzaghi in questo nuovo anno.