Tutto pronto per Taremi: domani visite e firma

Il bomber iraniano in scadenza col Porto sbarcherà a Milano domattina. Coi nerazzurri firmerà un biennale con opzione

Ci siamo per Taremi all’Inter. Domattina l’iraniano sbarcherà a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà all’Inter fino a giugno 2026 con opzione per un’altra stagione.

L’accordo tra i nerazzurri e il bomber in scadenza col Porto era già stato chiuso a fine gennaio scorso, nel summit in sede con l’intermediario Pastorello. L’ingaggio del classe ’92 sarà di circa 3 milioni netti, con l’aggiunta di alcuni bonus. Taremi prenderà il posto di Sanchez, il cui contratto in scadenza a fine stagione non verrà rimandato