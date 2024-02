Bufera in casa Inter: “È caccia alla talpa”

Saltano le visite mediche in programma per Taremi con l’Inter e scoppia la bufera sulla fuga di notizie in casa Inter, ora è caccia alla talpa

Fronte risultati maturati sul campo, l’Inter è senza dubbio la squadra da battere. E con un concreto vantaggio sulla Juventus adesso la formazione di Simone Inzaghi può davvero puntare in alto senza però perdere di concentrazione e lucidità anche nelle partite che verranno.

Testa dunque ai prossimi impegni, volta per volta. Con lo Scudetto obiettivo saldo e a portata, come anche gli ottavi di finale di Champions League da disputare nel faccia a faccia con l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Quando poi sarà tutto concluso, la dirigenza nerazzurra farà nuovamente capolino sul mercato per mettere a segno almeno due dei colpi promessi in vista della nuova stagione sportiva. Primo fra tutti il profilo di Medhi Taremi, ormai promesso da settimane all’Inter per via dello svincolo a parametro zero dal Porto in scadenza di contratto.

Con il centravanti iraniano, reduce dalla parentesi agrodolce tra le file della Nazionale Iraniana in Coppa d’Asia, si è già raggiunto un accordo verbale di massima che dovrà essere soltanto reso ufficiale non appena le condizioni di mercato lo permetteranno. Per anticipare i tempi e farsi trovare pronti, in ogni caso, la dirigenza aveva organizzato la venuta di Taremi a Milano per potergli permettere di tenere le prime visite mediche di routine. Eppure qualcosa è andato storto.

Dietrofront Taremi per le visite mediche e fuga di informazioni, caccia alla talpa dell’Inter

Come noto, infatti, il calciatore ha dovuto rinunciare all’incontro per non creare scompiglio proprio nell’ambiente del Porto con cui ha ancora mesi di contratto e un campionato da terminare. Specie a seguito dell’ultima partita persa dalla pluripremiata squadra portoghese contro l’Arouca, per la quale molti tifosi hanno iniziato a ribellarsi con ampie proteste.

La notizia doveva comunque restare segreta ma qualcuno interno e vicino alla causa nerazzurra ha funto da ‘talpa’ e adesso è stata aperta una vera e propria caccia all’uomo. A riportarlo è ‘Tuttosport’. Del resto tale fuga di informazioni ha portato sgomento, mettendo l’Inter in una posizione mediatica svantaggiata di fronte alle tante altre rivali di mercato e allo stesso Porto oltre che innanzi al calciatore e quanti hanno gestito assieme a lui nel massimo riserbo tutti i passi utili all’avvicinamento all’Inter nel corso delle ultime settimane.