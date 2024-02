L’infortunio è serio: Inzaghi lo perde fino a marzo

Tempi di recupero più lunghi del previsto per Acerbi tra campionato e Champions League, si teme lo stop fino a marzo per ritrovare la condizione migliore

Archiviata la vittoria ai danni della Roma in campionato, l’Inter sta intensificando il proprio lavoro sui campi d’allenamento di Appiano Gentile in vista del prossimo impegno fra le mura amiche dello Stadio San Siro contro la Salernitana.

Per l’occasione il tecnico Simone Inzaghi sarà attento a preparare una sfida delicata contro un’avversaria da non sottovalutare nonostante il momento di crisi che ha costretto Pippo Inzaghi a salutare anticipatamente il gruppo in favore di Fabio Liverani, contando anche su un buon turnover che dovrebbe tenere a riposo tutte le pedine reputate indispensabili per affrontare l’Atletico Madrid nel primo dei due ottavi di finale di Champions League in programma.

Stando alle prime ipotesi, dovrebbero tornare dal primo minuto calciatori rimasti in disparte finora come Denzel Dumfries – sul quale ha ormai preso il sopravvento il solido Matteo Darmian – e Marko Arnautovic, al posto di Marcus Thuram. Ma non saranno le uniche novità. L’Inter sta recuperando con celerità il centrocampista Davide Frattesi reduce da un infortunio di bassa intensità, ma mancherà all’appello soprattutto l’apporto del difensore centrale Francesco Acerbi.

Acerbi out fino a marzo, decisione inevitabile e ritorno con il Genoa in campionato

L’ex centrale della Lazio ha infatti dovuto alzare bandiera bianca nel corso della seconda frazione di gioco disputata contro la Roma all’Olimpico per un fastidio al polpaccio. A seguito di esami strumentali di routine è stata quindi evidenziata un risentimento al soleo della gamba sinistra e per questo motivo non potrà essere convocatile per il prossimo incontro con la Salernitana e neppure per quello immediatamente successivo con l’Atletico.

Fino a qualche ora fa c’era fiducia che le sue condizioni non fossero tanto gravi e che trasparisse una certa serenità sul fatto che potesse essere reclutabile almeno in vista del recupero di fine mese con l’Atalanta. Eppure secondo nuovi aggiornamenti non è così: Acerbi dovrebbe restare indisponibile per almeno due settimane potendo rientrare soltanto in occasione del match di campionato con il Genoa in programma il prossimo 4 marzo.