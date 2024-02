Rischio eccessiva euforia: la ‘mossa’ di Inzaghi

Passo falso della Juventus contro l’Udinese e Inter con un vantaggio notevole in vetta alla classifica di Serie A, non c’è spazio per distrazioni

Aver portato a casa tre punti nell’ultimo scontro diretto di campionato in rimonta ai danni della Roma sul difficile terreno di gioco dello Stadio Olimpico capitolino è stato senza dubbio un risultato rimarchevole.

Sotto certi aspetti, l’Inter ha dato prova di essere una grande squadra anche in situazioni di difficoltà estrema. E questo è un bene anche per le partite che verranno, sempre più complicate anche sotto l’aspetto mentale ed emotivo oltre che fisico. A questo punto della stagione infatti, la formazione nerazzurra ha accumulato un bottino sufficiente di punti di vantaggio sulla seconda classificata Juventus. Ben sette, con grande stupore e una partita in meno.

Sì, i bianconeri hanno commesso l’ultimo grande passo falso nella partita contro l’Udinese. È bastata una prestazione senz’anima ed un solo gol per bruciare altri tre punti utilissimi a Massimiliano Allegri per riavvicinarsi ad un’Inter involatasi verso il proprio obiettivo.

Inzaghi chiama calma e concentrazione, nessuno scivolone contro le piccole

Ma per Simone Inzaghi non bisogna adagiarsi sugli allori dei recenti successi, perché la strada è comunque ancora lunga e tortuosa. Sebbene manchino soltanto altre cinque big da superare nelle ultime quindici partite di campionato, sono proprio le piccole realtà a rappresentare lo scoglio più grande.

Nessun calo di concentrazione è ammesso, così come scendere in campo con euforia e spavalderia quasi lo Scudetto fosse già nelle mani dei calciatori milanesi. Calma e passi consequenziali, volta per volta. Il segreto di Inzaghi per permettere a quest’Inter di cucire davvero la seconda stella sul petto e fare la storia.

Intanto, sul percorso dei nerazzurri si frappone la Salernitana. Squadra reduce da una serie di sconfitte che sono costate al fratello di Simone, Pippo Inzaghi, anche la panchina. Ora guidata da Fabio Liverani, la compagine granata vorrà certamente invertire il proprio trend negativo per trovare rinnovata fiducia nei propri mezzi e scongiurare un destino macabro in stagione.

Inter-Salernitana, arbitra Piccinini di Forlì

Per la circostanza è stato designato anche Marco Piccinini della Sezione AIA di Forlì alla direzione arbitrale. Al suo seguito ci saranno gli assistenti Cecconi e Rossi, con Camplone quarto uomo. Serra e Valeri in sala VAR.

Il bilancio dell’arbitro in questione è finora stato piuttosto positivo soprattutto per gli ospiti, con 4 vittorie e 2 pareggi maturati sotto la sua guida nel corso degli ultimi otto precedenti in tutte le competizioni. Soltanto due invece gli incroci con l’Inter, a seguito dei quali sono stati messi a segno una vittoria ed un pareggio.