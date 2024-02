Clamoroso episodio che ha visto coinvolti alcuni nerazzurri. Ecco cos’è accaduto

La cosiddetta Pinetina, quartier generale del club meneghino, è il luogo che ormai da anni accoglie tutti i calciatori dell’Inter. Altobelli, Meazza, Adriano, Ronaldo ‘Il Fenomeno’…Questi alcuni dei più grandi attaccanti che in passato hanno militato tra le file nerazzurre, incluso anche un certo Christian, in arte ‘Bobo’, Vieri.

Il centravanti classe ’73 è rimasto a difesa di questi colori dal 1999 al 2005 realizzando la bellezza di 103 reti in 143 gare e distinguendosi, inoltre, anche per alcuni episodi extra-campo che, diciamocelo chiaramente, spesso e volentieri lo hanno portato a ‘far serata’. A detta di alcuni media, lo storico centravanti della Nazionale Italiana di Calcio si sarebbe trovato a ‘fare danni’ ai tempi dell’Inter anche in compagnia di Gigi Di Biagio, ex centrocampista nerazzurro. Peccato che, almeno in quella circostanza, gli addetti ai lavori non ci abbiano preso. A tornare su quell’episodio, infatti, è stato proprio l’ex compagno di squadra (oltre che di stanza) di Bobo Vieri.

Di Biagio a Tv Play: “Io e Vieri fuggiti una volta dalla Pinetina ma non per fare serata”

Luigi Di Biagio – ex centrocampista dell’Inter (ora in vesti di allenatore) – una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play è tornato a raccontare l’aneddoto del ‘Calorifero’, che in passato ha visto coinvolti lui e Christian Vieri mentre in ritiro coi nerazzurri.

“Io e Vieri una volta siamo scappati dal ritiro mentre era sera. Lì alla Pinetina o c’erano 50 gradi oppure ci trovavamo a -10 a causa di alcuni problemi col riscaldamento” – esordisce. “Ve lo giuro, per quattro anni Bobo mi ha sempre detto ‘Andiamo a casa, andiamo a casa’ e io ogni volta lo calmavo dicendogli ‘Ma dove dobbiamo andare dai’. Ci fu poi una volta in cui fui io a dirgli ‘Andiamo a casa perché non riesco a dormire’ e lui subito mi assecondò” – racconta.

Prosegue poi: “Cosa successe? Che siamo tornati a casa senza avvisare l’allenatore Cuper, ma non è questo il punto. ‘Andiamo a casa tua così non sveglio le bambine’, fu questo quel che dissi a Bobo. Fortunatamente lui non mi diede retta e mi disse ‘Vai a casa che mai sia esce qualche storia mal raccontata almeno tua moglie sa che ti trovavi a casa con lei quella sera’. Morale della favola? Il giorno dopo uscì in giro la notizia che eravamo stati fuori a fare serata” – conclude.

Un aneddoto, questo, in verità già raccontato in passato dalla coppia nerazzurra. A testimoniarlo queste dichiarazioni rilasciate da Christian Vieri in una diretta Instagram del 2020: “Ricordo ancora il momento in cui Cuper ci disse ‘Ci penso io a non far uscire la notizia, al limite dico che sono stato io a mandarvi a casa per febbre’. Dopo due minuti c’era il TG5 che raccontava di questa nostra presunta serata in discoteca. Tutte fesserie”.