L’anno prossimo giocherà nell’Inter: 4 milioni di commissioni

Affare praticamente concluso dai nerazzurri, ecco di quale calciatore si tratta. Svelate tutte le cifre dell’operazione

Ora che anche la pratica Roma è stata archiviata, così come accaduto una settimana prima con la Juventus (al momento distante di 7 punti in classifica dal club meneghino), l’Inter può permettersi di pensare con un po’ più di tranquillità al match interno contro la Salernitana, appuntamento che precede il primo confronto degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid.

È in programma, infatti, questo venerdì sera alle ore 20:45 la sfida tra i vicecampioni d’Europa in carica e la formazione campana, che negli scorsi giorni ha ufficializzato l’arrivo di Fabio Liverani in panchina al posto di Pippo Inzaghi.

A seguire quattro giorni dopo, invece, la sfida d’andata che vedrà impegnati – anche in questo caso sul manto erboso del ‘Meazza’ – i nerazzurri e la squadra di Diego Simeone, reduce da 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime tre uscite (a differenza di Lautaro e compagni che sinora hanno fatto registrare 7 vittorie su 7 in quest’inizio di 2024).

Un ottimo momento di forma, insomma, quello che sta vivendo l’Inter nelle ultime settimane, non soltanto sul campo ma anche sul mercato. Non a caso, sono ormai in dirittura d’arrivo i colpi Taremi e Zielinski, calciatori che si accaseranno ufficialmente al club meneghino a parametro zero in estate.

Note, da tempo a dire il vero, le cifre del nuovo accordo dell’attaccante iraniano, che si legherà alla squadra di Simone Inzaghi a mezzo di un biennale con opzione da 3 milioni di euro a stagione. Stesso e identico tipo di discorso per l’attuale centrocampista del Napoli, atteso anche lui a Milano nel prossimo luglio.

Zielinski all’Inter con una ricca commissione a beneficio dell’agente

Piotr Zielinski, come ormai appurato da diverse settimane, diventerà un nuovo calciatore dell’Inter a partire dalla prossima estate.

Il centrocampista polacco si legherà, infatti, ai nerazzurri grazie a un triennale con opzione da 4,5 milioni di euro a stagione ma, in realtà, non è questa la novità legata al futuro del classe ’94. Stando a quanto riferito dalla redazione di ‘Calciomercato.com’, Zielinski approderà alla corte di Simone Inzaghi garantendo una ricca commissione da 4 milioni di euro al proprio agente. Così, con quest’altra mossa, il duo Marotta-Ausilio è riuscito a mettere la freccia sulle altre rivali, Juventus inclusa. Il calciatore negli scorsi giorni ha già svolto in totale segreto le visite mediche per conto dell’Inter e non è da escludere che possa aver già posto nero su bianco sul pre-contratto coi nerazzurri.