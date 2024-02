Acerbi, Morata e non solo. Un altro big non prenderà parte all’andata degli ottavi di finale di Champions, ecco di chi si tratta

Inter e Atletico Madrid, nello scorso weekend impegnate contro Roma e Siviglia in campionato, sono pronte a darsi battaglia martedì sera sul manto erboso del ‘Meazza’, cornice di pubblico in cui alle ore 21:00 prenderà il via il primo atto degli ottavi di finale di Champions League.

L’intenzione della formazione di Simone Inzaghi è quella di provare a ottenere un risultato incoraggiante in vista della sfida di ritorno, in programma il prossimo 13 marzo al ‘Wanda Metropolitano’. Stesso e identico tipo di discorso per i ‘Colchoneros’, impegnati sabato pomeriggio alle ore 14:00 contro il Cadice (a differenza dell’Inter che ospiterà domani sera la Salernitana). Pertanto la squadra di Diego Simeone arriverà all’impegno di martedì sera con un po’ meno energie rispetto ai nerazzurri (una situazione, questa, descritta perfettamente negli scorsi dal tecnico argentino, che ha aperto una vera e propria polemica a riguardo).

Non è questa, però, la tegola più grande in casa Atletico, bensì quella dell’infortunio di Alvaro Morata, attaccante che così come Francesco Acerbi – alle prese con un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba destra – salterà l’andata di quest’importante ottavo di finale per via della distorsione del legamento laterale interno del ginocchio destro rimediata la scorsa domenica sera contro il Siviglia. Non solo, la brutta notizia per il ‘Cholo’ è quella che, tolto il solo Morata, anche un’altra pedina dell’Atleti’ non sarà arruolabile per l’attesissimo match del ‘Meazza’.

Atletico, si ferma anche Gabriel Paulista: lesione alla parete addominale e niente andata con l’Inter

Nuova tegola in casa Atletico Madrid, con la formazione di Diego Simeone costretta a rinunciare – dopo Alvaro Morata – anche a Gabriel Paulista, uscito malconcio dall’ultimo match di campionato.

Nel corso della gara disputatasi lo scorso weekend contro il Siviglia, infatti, l’ex Valencia ha rimediato una grave contusione alla zona addominale con la società spagnola che, nelle ore successive al match, ha poi deciso di sottoporre il proprio tesserato a esami clinico-strumentali ed ecco che, dai controlli effettuati, è emerso fuori che il calciatore ha rimediato una lesione muscolare alla parete addominale. Non sono ancora stati rivelati i tempi di recupero del classe ’90, che ad ogni modo non potrà essere a disposizione del proprio tecnico per l’andata degli ottavi di finale di Champions di martedì sera contro l’Inter.

La nota rilasciata dall’Atletico sull’infortunio di Gabriel Paulista

“Gabriel Paulista ha riportato una grave contusione alla zona addominale durante la partita di domenica scorsa contro il Siviglia. Dopo aver preso atto delle condizioni poco rassicuranti del calciatore, lo staff medico del club ha effettuato alcuni accertamenti presso l’ospedale Vithas di Aravaca, rilevando una lesione muscolare post-traumatica alla parete addominale”.