“Deve andare via”: mirino puntato su Inzaghi, attacco in diretta

Il tecnico piacentino è finito al centro di nuove accuse, tutti i dettagli dell’accaduto

Prosegue in ottimo modo la marcia dell’Inter in campionato, club che sinora ha fatto registrare 19 vittorie in 23 gare di Serie A. Sessanta, al momento, i punti ottenuti dalla squadra di Simone Inzaghi in quest’avvio, ora al comando della griglia generale del massimo torneo italiano con un +7 di vantaggio sulla Juventus nonostante l’appuntamento in meno rispetto ai bianconeri.

Sette, invece, i successi fatti registrare consecutivamente da parte della formazione vicecampione d’Europa in carica in quest’inizio del 2024, tutto questo subendo soltanto 4 reti. L’unica sconfitta patita dai nerazzurri in campionato risale, infatti, allo scorso 27 settembre contro il Sassuolo, coi nerazzurri che in quel caso dovettero arrendersi sotto i colpi degli emiliani per 1-2 al ‘Meazza’, in rimonta tra l’altro.

Non solo, eccezion fatta per i risultati raccolti sul campo, ad aver sorpreso in positivo è lo spumeggiante gioco messo in mostra da parte di Lautaro e compagni, che continuano a dare l’impressione di essere la squadra più forte e brillante di questa competizione.

È vero, la strada verso il Tricolore è ancora lunga, ma questo è uno Scudetto che soltanto può perdere l’Inter, cosa che non deve accadere visto e considerato il precedente del 2022. Chiunque ne è consapevole dalle parti di Appiano, tant’è che l’obiettivo fissato a inizio stagione da parte dell’intera dirigenza interista è proprio il medesimo. Nel caso in cui le cose non dovessero andare secondo i piani, però, a farne le spese a quel punto sarebbe proprio il tecnico Simone Inzaghi, che finirebbe da lì in poi per cogliere immediatamente le proprie valigie da Milano. Ne è dello stesso avviso anche uno storico calciatore della Juventus.

Di Livio a Tv Play: “Se Inzaghi perde uno Scudetto come questo, deve andarsene dall’Inter”

Angelo Di Livio, ex calciatore di Juventus e Fiorentina, una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play ha avuto tempo e modo di soffermarsi sulla corsa Scudetto, con l’Inter in questo momento nettamente avanti a Juventus e Milan, seconda e terza in classifica.

Notevole il vantaggio che i nerazzurri hanno raccolto in queste prime 23 giornate di campionato – in attesa naturalmente che avvenga il recupero con l’Atalanta – sulle proprie rivali, ragion per cui Lautaro e compagni non possono affatto permettersi di farsi rimontare. Dello stesso e identico parere è l’ex calciatore italiano, ora 57enne, che si è così espresso su questa situazione: “L’Inter è diventata molto più esperta e matura rispetto agli ultimi anni. Sono di questo avviso: se Inzaghi dovesse perdere uno scudetto del genere, deve andare via“.