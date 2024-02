L’Inter fa il ‘due per uno’: colpo a zero dal Real

Due profili in partenza a parametro zero dal Real Madrid in estate, erano già vicini all’Inter in passato e ora l’occasione è ghiotta per rinforzare due reparti

Progettazione con sguardo al futuro è una delle parole chiave che permeano l’operatività della dirigenza nerazzurra, capitana dal solito Giuseppe Marotta e da Piero Ausilio. Il duo di mercato tornerà all’arrembaggio in estate con la determinazione di voler piazzare per lo più colpi a zero, come nel caso di Medhi Taremi e Piotr Zielinski, di rinforzo all’organico di Simone inzaghi senza intaccare le casse societarie.

Nello specifico, ai due potrebbero aggiungersi altri profili di spessore che proprio a fine giugno dovrebbero abbandonare il progetto del Real Madrid per scadenza di contratto, senza chance sul rinnovo. Si tratta di Nacho Fernandez e Lucas Vazquez.

Il difensore spagnolo era stato accostato all’Inter già nel corso della passata sessione estiva di mercato in occasione della dipartita a parametro zero di Milan Skriniar e anche lui, stando all’intensificarsi delle voci di corridoio, avrebbe potuto lasciare il Real Madrid verso fine giugno. Le sue intenzioni, però, sono state ben differenti. Perché per lui non è esistito altro che il rinnovo di contratto. E infatti è stato tanto paziente da attendere il momento propizio, proprio a pochi giorni dal termine dell’accordo precedente, per apporre la propria firma sul nuovo foglio che lo avrebbe visto protagonista in ‘camiseta blanca’ per un’altra stagione ancora.

Oggi il calciatore è nuovamente ad un bivio: il suo contratto scade il prossimo giugno e non c’è affatto certezza che possa restare a Madrid ancora come in passato. Al contrario, è altamente possibile che possa abbandonare definitivamente il progetto madrileno e sposare una nuova causa. Nel caso in cui non fosse in Spagna, le porte dell’Inter sarebbero comunque sempre aperte. Si tratta pur sempre di un profilo caro a Marotta e Ausilio, con grande esperienza soprattutto in territorio europeo.

Nacho come Vazquez via dal Real, occasione duplice per l’Inter a parametro zero

Non di meno è l’esterno Vazquez, il cui nome ha orbitato per anni attorno a Inter, Juventus e Milan per un suo possibile passaggio dal Real al campionato di Serie A.

Ormai non ci sono più dubbi: le sue chance di permanenza a Madrid sono ridottissime e già sotto la guida di Carlo Ancelotti – destinato a lasciare le redini del gruppo a fine stagione – non ha mai raccolto tanti frutti del proprio operato. Al momento viene impiegato come opzione di ripiego in situazioni emergenziali o di turnover, una situazione che lo invoglia a muoversi altrove. Per i nerazzurri si tratterebbe di una buona carta da poter giocare come alternativa a Tajon Buchanan e Matteo Darmian nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Denzel Dumfries, dando per certa la partenza dell’altro esterno ora infortunato Juan Cuadrado. Così facendo Inzaghi avrebbe con sé in gruppo un terzo esterno destro dalle caratteristiche diverse, proprio come accaduto finora.