Big stravolta e nuovo nome a sinistra: oltre a Theo c’è Dimarco

Come l’Inter anche il Milan intaccato dalle pressioni d’aria nuova del Bayern Monaco sul fronte sinistro, dopo l’uscita di scena di Davies spuntano anche Theo Hernandez e Federico Dimarco tra le opzioni sul mercato

L’Inter sta vivendo un momento d’oro in mezzo al campo, potendo contare sulla massima potenza di fuoco e la miglior resa difensiva per ottenere risultati convincenti che accrescono il proprio vantaggio su una Juventus sempre più remissiva e priva di idee di gioco concrete. Superata agevolmente la Salernitana, ora lo sguardo dei nerazzurri è proiettato con decisione sul prossimo incontro di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Prima di loro, già la Lazio ha potuto tastare con mano l’atmosfera degli ottavi affrontando sul terreno di gioco di un gremito Olimpico il Bayern Monaco di Thomas Tuchel. Una squadra in piena crisi, come dimostrato dalla sconfitta di misura rimediata nella notte più importante delle ultime settimane e dalla serie di risultati altalenanti nel campionato di Budesliga.

Ora il tecnico potrebbe anche giocarsi il tutto per tutto in un futuro quantomai incerto, ma il club bavarese non permetterà ulteriori cali di tensione. E la prossima estate potrebbe essere decisiva anche sul mercato. Perché stando alle ultime novità, il Real Madrid è intenzionato a prelevare anche Alphonso Davies oltre che Kylian Mbappé per mettere in piedi una fortezza.

Senza Davies spazio alle ipotesi Theo Hernandez e Dimarco, per l’Inter sarebbe un nodo

Con l’uscita di scena del terzino di spinta canadese, il Bayern dovrà lanciarsi a capofitto su tutti quei profili che stanno stupendo in Europa. Compresi i vari Theo Hernandez – sempre protagonista con un Milan crescente in campionato e travolgente in Europa League – e Federico Dimarco.

L’esterno sinistro alle dipendenze di Simone Inzaghi sta tenendo testa al francese nel duello sul predominio della corsia in Serie A. Mai come quest’anno, infatti, ha collezionato un numero di presenze sensazionali costellate di gol, assist e altri successi personali e di squadra. Un biglietto da visita estremamente importante per un club ambizioso come il Bayern, soprattutto desideroso di tornare ai fasti d’un tempo mettendo in piedi un organico di tutto rispetto che non faccia rimpiangere le uscite.

Nel caso in cui l’ipotesi primaria Theo dovesse sfumare, allora è possibile che l’Inter riceva qualche visita per il cartellino di Dimarco già nei prossimi mesi. Quando il direttore sportivo Max Eberl si insedierà con certezza assoluta a capo delle mansioni gestionali di mercato del colosso tedesco.