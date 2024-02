Colpo Inter in difesa: 40 milioni e si chiude

Nerazzurri a caccia di nuovi rinforzi per la prossima stagione, già individuato il reparto in cui intervenire

Procede nel migliore dei modi il cammino dell’Inter, club ancora fermo al primo posto in classifica nella griglia generale di Serie A e a breve impegnato in Champions League contro l’Atletico Madrid.

È in programma il prossimo martedì sera, infatti, l’andata degli ottavi di finale, che metterà difronte alla formazione di Simone Inzaghi quella guidata da Diego Simeone. Nel mentre, tema campo a parte, l’intera dirigenza nerazzurra continua a tenere il proprio sguardo puntato in direzione del mercato. Quelli di Taremi e Zielinski i profili individuati dal club meneghino per rinfoltire la rosa a disposizione del tecnico piacentino.

Non solo. Un altro profilo finito nel mirino dei nerazzurri è quello di Mario Hermoso, in scadenza a giugno proprio coi ‘Colchoneros’. Resta ancora da decifrare il futuro del classe ’95, che nel frattempo viaggia sempre più spedito verso l’addio a fine stagione dagli spagnoli. Quel che è ormai appurato, invece, è il fatto che il club di ‘Viale della Liberazione’ voglia mettere a segno, al più presto, un colpo in difesa.

Scalvini o Buongiorno: l’Inter vuole chiudere il colpo in difesa, ma servono 40 milioni

Giorgio Scalvini o Alessandro Buongiorno. Questi i due profili individuati dall’Inter per la propria difesa in vista della prossima stagione.

Entrambi con una valutazione di 40 milioni di euro, i due giovani difensori centrali ‘made in Italy’ vantano diversi estimatori in Serie A, incominciando da Juventus e Milan oltre ai soli nerazzurri di Milano.

Già nella scorsa estate il difensore centrale del Torino era stato letteralmente ad un passo dall’approdo all’Atalanta, poi sfumato per volontà del diretto interessato, che ha deciso di restare in Piemonte almeno per un’altra stagione per via del forte legame che lo lega al club presieduto da Urbano Cairo. Diverso potrebbe essere, invece, nella prossima estate, quando per l’appunto a fare sul serio potrebbero essere proprio le tre big italiane per eccellenza.

A prescindere, la volontà dell’Inter, proprio come raccontato da ‘Calciomercato.it‘, è quella di intervenire al più presto in difesa, ragion per cui nel caso in cui dovessero sfumare i colpi Scalvini o Buongiorno, i nerazzurri potrebbero poi finire per virare su profili un po’ meno costosi, vedi non soltanto il caso Mario Hermoso ma anche quello che ci porta a far riferimento al nome di Jose Maria Jimenez, anche lui di proprietà dell’Atletico Madrid.