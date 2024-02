Infortunio al ginocchio e niente Europeo: conferma UFFICIALE

Out per infortunio e rientro previsto in autunno per il centrocampista Kamara dell’Aston Villa, ex obiettivo nerazzurro. Per Deschamps si tratta di un’assenza importante in vista dell’Europeo

Il calcio europeo sta vivendo un momento di splendore per via dei tanti giovani calciatori che passo dopo passo stanno conquistando i cuori dei tifosi a suon di grandi prestazioni ed una rinnovata qualità di base.

Certo sotto questo aspetto il movimento italiano, nel suo piccolo, deve ancora raggiungere vette care al passato e già raggiunte da altre Nazionali. Come nel caso della Francia, vera fucina di baby talenti. Da Kylian Mbappé a Marcus Thuram, passando per Randal Kolo Muani e Warren Zaïre-Emery giusto per citarne alcuni.

In vista dei prossimi impegni del Campionato Europeo in estate, la formazione di Didier Deschamps verrà messa a punto nel dettaglio per poter rendere al meglio e presentarsi di fronte alle tante altre rivali come favorita per l’ennesima volta. Non una novità, visto il passato da vincente del Mondiale antecedente a quello dominato poi dall’Argentina di Leo Messi in Qatar.

Kamara fuori dall’Europeo, out fino a settembre

Fra i tanti elementi di spicco, tuttavia, non figurerà un calciatore che fino a questo momento ha avuto un ruolo centrale nella costruzione del gioco e della fase difensiva dell’Aston Villa in Premier League. La stessa squadra che sotto la guida dell’esperto Unai Emery e fra le cui file è presente anche Nicolò Zaniolo, sogna un posto nelle massime competizioni europee per club il prossimo anno.

Si tratta del mediano Boubacar Kamara, reduce da un brutto infortunio rimediato nell’ultimo incontro di campionato giocato contro il Manchester United. Stando ad una prima ricostruzione, ad essere stato intaccato è il suo ginocchio. E la conferma ufficiale è arrivata non molto tempo dopo dallo stesso tecnico dei Villains: “Non rientrerà prima di settembre o ottobre. Quando un calciatore si infortuna in questo modo, purtroppo, deve restare a lungo fuori”.

Una notizia che non fa certo piacere al collega Deschamps proprio in vista della disputa dell’Europeo. Caso ha voluto che Kamara sia stato accostato anche all’Inter in passato, perché visto come elemento potenzialmente in crescita da poter annettere al progetto che sarebbe diventato di Simone Inzaghi.