“Sta per trasferirsi in Italia”: Inter o Milan a zero

L’indiscrezione arriva dall’estero. Una delle due milanesi vicinissima al colpo a titolo gratuito, si tratta di un baby talento

Inter e Milan si stanno rendendo protagoniste di un ottimo cammino in campionato, nerazzurri in particolar modo. È la formazione di Simone Inzaghi, venerdì sera di scena al ‘Meazza’ contro la Salernitana, a trovarsi infatti in testa alla classifica di Serie A con un vantaggio significativo sui propri cuginastri, attesi questa sera da un importante impegno.

Tra pochissime ore la squadra di Stefano Pioli farà visita al Monza in questa 25esima giornata di campionato, coi rossoneri che hanno ora la possibilità di restare incollati alla Juventus (che a sua volta ha perso terreno sul club meneghino nelle ultime giornate). Impressionante, in questo caso, il rullino di marcia tenuto da parte dell’Inter in campionato, che dal proprio canto non si è limitata a pensare ai singoli risultati sul campo, ma anche al mercato.

Nelle persone di Marotta e Ausilio, infatti, i nerazzurri non hanno mai tolto gli occhi di dosso da Kebir Ali Canpolat, ex esterno d’attacco delle giovanili dell’Eintracht Francoforte che è finito da tempo nei radar della squadra di Inzaghi. Nonostante la rottura del legamento crociato rimediata dal classe ’06 negli scorsi mesi, la formazione vicecampione d’Europa in carica ha continuato a monitorare la situazione del giovane talento turco, ora svincolato, così come il Milan del resto.

Dall’estero ne sono sicuri: Canpolat firmerà con una tra Inter e Milan

Kebir Ali Canpolat diventerà un giocatore dell’Inter, o in alternativa del Milan. A lanciare l’indiscrezione è stata la redazione di ‘Fussballeuropa.com’.

Ognuna delle due milanesi sarebbe, infatti, pronta a provare a portare a termine l’avanzata per l’esterno diciassettenne, che a sua volta è in questo momento libero di unirsi a qualsiasi club come free-agent. Nonostante l’intenzione dell’Eintracht Francoforte fosse quella di estendere la durata dell’accordo col classe ’06, le due parti non sono riuscite a raggiungere l’intesa definitiva negli scorsi mesi con Canpolat che a quel punto è finito per ritrovarsi da un momento all’altro senza squadra, peraltro mentre ai box. Quel che resta da capire ora è chi riuscirà a spuntarla per il baby talento turco, capace di realizzare nella scorsa stagione 11 reti e 8 assist con l’U17 dell’Eintracht in sole 14 presenze.